https://tr.sputniknews.com/20220805/taraftarlarin-cagrisi-karsilik-buldu-super-ligin-resmi-twitter-hesabi-acildi-1059540594.html
Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı
Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı
TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:22+0300
2022-08-05T12:22+0300
2022-08-05T12:30+0300
spor
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süper lig
hesap
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Bir süredir futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı. Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. İlk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 250 bini aştı.Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
twitter , süper lig, hesap
Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı
12:22 05.08.2022 (güncellendi: 12:30 05.08.2022) Abone ol
TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.
Bir süredir futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı.
Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. İlk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.
Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 250 bini aştı.
Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.