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Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı
Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı
TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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Bir süredir futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı. Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. İlk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 250 bini aştı.Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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twitter , süper lig, hesap

Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı

12:22 05.08.2022 (güncellendi: 12:30 05.08.2022)
© AASüper Lig, futbol topu, maç
Süper Lig, futbol topu, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.
Bir süredir futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı.
Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. İlk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.
Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 250 bini aştı.
Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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