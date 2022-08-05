https://tr.sputniknews.com/20220805/taraftarlarin-cagrisi-karsilik-buldu-super-ligin-resmi-twitter-hesabi-acildi-1059540594.html

Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı

Taraftarların çağrısı karşılık buldu: Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı

TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T12:22+0300

2022-08-05T12:22+0300

2022-08-05T12:30+0300

spor

twitter

süper lig

hesap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059540451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_39db9d75dd2aefa4b57bc088bf74dfee.jpg

Bir süredir futbolseverlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı olması yönündeki çağrılar karşılıksız kalmadı. Süper Lig'in resmi Twitter hesabı açıldı. İlk paylaşım ise el sallama emojisi oldu.Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 250 bini aştı.Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , süper lig, hesap