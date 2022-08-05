Tayland'da gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı
09:51 05.08.2022 (güncellendi: 09:53 05.08.2022)
© AP Photo / Anuthep CheysakronTayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
© AP Photo / Anuthep Cheysakron
Tayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin doğusunda yer alan Chonburi bölgesindeki bir gece kulübünde dün gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
Yerel polisin açıklamasına göre olayda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların Tayland vatandaşı olduğunu belirten yetkililer, yaralananlardan 14 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Mountain B isimli gece kulübünde yaşanan yangına ilişkin televizyonlarda yayınlanan görüntülerde insanların yangından kaçmaya çalıştığı ve itfaiye ekiplerinin alevlerin içerisinden insanları çıkardığı anlar yer aldı.
13 people have died and over 40 have been injured as a result of a heavy fire at a pub in the eastern Thai province of Chonburi.— PANDEY ISHTKAM 🕉️🇮🇳 (@Ishtkam) August 5, 2022
The incident took place at the Mountain B Pub in the Sattahip district.#Thailand #nightclub pic.twitter.com/xF2hG63Yo5
Yerel televizyona konuşan Nana isimli bir görgü tanığı, gece kulübünde diğer 5 arkadaşıyla birlikte eğlendikleri sırada çıkan yangını şu ifadelerle anlattı:
"Sahnenin yukarısında alevler gördüm. Sanıyorum bu, sahnedeki şarkıcının alevleri görüp "Yangın!" diye bağırıp mikrofonu yere attığı andı. Bardaki çok sayıda görevlinin alevlere yakalandığını gördüm."
Olay, Bankok'taki Santika gece kulübünde 13 yıl önceki yılbaşı partisinde 66 kişinin ölümüne neden olan yangını hatırlattı. Havaifişekler nedeniyle çıktığı tespit edilen yangın, ülkede güvenlik ihmalleri ve yolsuzluk tartışmalarına sebep olmuştu.
Başbakan Prayuth Chan-ocha, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yetkililerden yardım alacakları sözü verirken, ülkedeki eğlenci mekanlarına ise gerekli güvenlik tedbirlerini ve uygun acil çıkış kapılarını sağlama çağrısında bulundu.
🇹🇭 THAI NEWS REPORTS: According to Channel 3 News, this is what the MountainB pub looked like before the fire that killed thirteen. The red outline is apparently the exit door which seems to be disguised as part of the wall. #ไฟไหม้ผับชลบุรี #Thailand pic.twitter.com/cdi6c34XMb— Thai News Reports (@ThaiNewsReports) August 5, 2022