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Tayland'da gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı
Tayland'da gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı
Tayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T09:51+0300
2022-08-05T09:53+0300
dünya
tayland
gece kulübü
yangın
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Ülkenin doğusunda yer alan Chonburi bölgesindeki bir gece kulübünde dün gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yerel polisin açıklamasına göre olayda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların Tayland vatandaşı olduğunu belirten yetkililer, yaralananlardan 14 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.Mountain B isimli gece kulübünde yaşanan yangına ilişkin televizyonlarda yayınlanan görüntülerde insanların yangından kaçmaya çalıştığı ve itfaiye ekiplerinin alevlerin içerisinden insanları çıkardığı anlar yer aldı.Yerel televizyona konuşan Nana isimli bir görgü tanığı, gece kulübünde diğer 5 arkadaşıyla birlikte eğlendikleri sırada çıkan yangını şu ifadelerle anlattı:Olay, Bankok'taki Santika gece kulübünde 13 yıl önceki yılbaşı partisinde 66 kişinin ölümüne neden olan yangını hatırlattı. Havaifişekler nedeniyle çıktığı tespit edilen yangın, ülkede güvenlik ihmalleri ve yolsuzluk tartışmalarına sebep olmuştu.Başbakan Prayuth Chan-ocha, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yetkililerden yardım alacakları sözü verirken, ülkedeki eğlenci mekanlarına ise gerekli güvenlik tedbirlerini ve uygun acil çıkış kapılarını sağlama çağrısında bulundu.
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tayland, gece kulübü, yangın

Tayland'da gece kulübü yangını: En az 13 kişi öldü, 35 yaralı

09:51 05.08.2022 (güncellendi: 09:53 05.08.2022)
© AP Photo / Anuthep CheysakronTayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Anuthep Cheysakron
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Tayland'daki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkenin doğusunda yer alan Chonburi bölgesindeki bir gece kulübünde dün gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.
Yerel polisin açıklamasına göre olayda en az 13 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların Tayland vatandaşı olduğunu belirten yetkililer, yaralananlardan 14 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Mountain B isimli gece kulübünde yaşanan yangına ilişkin televizyonlarda yayınlanan görüntülerde insanların yangından kaçmaya çalıştığı ve itfaiye ekiplerinin alevlerin içerisinden insanları çıkardığı anlar yer aldı.
Yerel televizyona konuşan Nana isimli bir görgü tanığı, gece kulübünde diğer 5 arkadaşıyla birlikte eğlendikleri sırada çıkan yangını şu ifadelerle anlattı:

"Sahnenin yukarısında alevler gördüm. Sanıyorum bu, sahnedeki şarkıcının alevleri görüp "Yangın!" diye bağırıp mikrofonu yere attığı andı. Bardaki çok sayıda görevlinin alevlere yakalandığını gördüm."

Olay, Bankok'taki Santika gece kulübünde 13 yıl önceki yılbaşı partisinde 66 kişinin ölümüne neden olan yangını hatırlattı. Havaifişekler nedeniyle çıktığı tespit edilen yangın, ülkede güvenlik ihmalleri ve yolsuzluk tartışmalarına sebep olmuştu.
Başbakan Prayuth Chan-ocha, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yetkililerden yardım alacakları sözü verirken, ülkedeki eğlenci mekanlarına ise gerekli güvenlik tedbirlerini ve uygun acil çıkış kapılarını sağlama çağrısında bulundu.
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