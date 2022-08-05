TBB'den Esin Davutoğlu Şenol’a destek: 'İçişleri ve Sağlık Bakanlığı görmezden gelmekten vazgeçmeli'

“Kovid-19 bu ülke için turnusol oldu. Koronavirüs bu ülke için turnusol oldu. Aslında sadece bu ülke için de değil dünya için. Çünkü hakikat inşasında rolü olan bizlere, hakikati inşa etmememiz için yöneltilen tehditlerle, saldırılarla da yüzleşmek, bilim karşıtlığını görünür kılma olanağı yarattı; ne yazık ki… Bir yandan da hakikat inşasının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Bugün kamu otoritesinin, sağlık otoritesinin hala vaka sayılarından ölüm sayılarına pek çok hakikati gizleme çabasının karşısında, bizler hakikati dile getirirken sevgili dostumuz Esin Şenol tehdit ile karşı karşıya kaldı. Her gün o hakikat inşasını durdurmak, susturmak için ellerinden geleni yaptılar. Aşı karşıtlığı üzerinden halk sağlığını tehlikeye düşürürken; hakikati tersine çevirip, o algı ile oynayarak, sanki halk sağlığını tehdit edenler hakikati inşa edenlermiş gibi bizleri yanıltmayı sürdürdüler. Peki kamu otoritesi ne yaptı? Kamu otoritesi seyretti. Nasıl, pandemide ölenleri seyrettiyse; nasıl hastaları seyrettiyse, nasıl sağlık kurumlarının insanlarla dolup taşmasını seyrettiyse ve sağlık emekçilerinin bu süreçte tükenmesini seyrettiyse bu saldırıları da seyretmeye devam etti. Ama biz seyretmiyoruz. Biz mücadeleye devam diyoruz. Biz, halk sağlığını tehdit edenlere karşı her zaman, birlikte, yan yana, omuz omuza dimdik ayaktayız. Biz çokuz. Biz çoklar olarak hakikatin inşasına devam sözü veriyoruz.”