Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı

© İHA Muzaffer Ermiş, “Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçhi’den Sinop’a, Sinop’dan Trabzon’a bazen boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor. Bu itibarla da Trabzon’da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon’da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.