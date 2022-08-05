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Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı
Trabzon Limanı’a 5 yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi demir attı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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trabzon, фото, liman, kruvaziyer gemisi

Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı

13:14 05.08.2022 (güncellendi: 13:16 05.08.2022)
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Trabzon Limanı’a 5 yıl aradan sonra ilk kez bir kruvaziyer gemisi demir attı.
© İHATrabzon Limanı'nda folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 190 metre uzunluğunda 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemide 327 Rus turist ve 403 mürettebat bulunuyor.
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez Kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Trabzon Limanı'nda folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 190 metre uzunluğunda 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemide 327 Rus turist ve 403 mürettebat bulunuyor.
© İHARus turistler Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılarak Soçi Limanı’na hareket edecek.
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez Kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Rus turistler Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılarak Soçi Limanı’na hareket edecek.
© İHASabah saatlerinde Trabzon Limanına gelen gemi ile ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı'na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini hatırlattı.
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez Kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Sabah saatlerinde Trabzon Limanına gelen gemi ile ilgili bilgi veren Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı'na 2017 yılından beri ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini hatırlattı.
© İHAErmiş “Trabzon şehrimiz için önemli bir hadise. Bugünlerde şehirde önemli ölçüde bir turist akını var. Rus turizmi de bu konuda çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi yıl sonuna kadar 6 kez daha Trabzon Limanı'na uğrayacak. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyoruz. Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir” dedi.
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez Kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ermiş “Trabzon şehrimiz için önemli bir hadise. Bugünlerde şehirde önemli ölçüde bir turist akını var. Rus turizmi de bu konuda çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi yıl sonuna kadar 6 kez daha Trabzon Limanı'na uğrayacak. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyoruz. Şehrimiz adına mutluluk verici bir hadisedir” dedi.
© İHAMuzaffer Ermiş, “Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçhi’den Sinop’a, Sinop’dan Trabzon’a bazen boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor. Bu itibarla da Trabzon’da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon’da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Trabzon Limanı 5 yıl sonra ilk kez Kruvaziyer gemisi ağırladı: Rus turistler folklor ile karşılandı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Muzaffer Ermiş, “Gemide 327 Rus turist var 403 tane de mürettebatı var. Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçhi’den Sinop’a, Sinop’dan Trabzon’a bazen boğazları geçerek Çeşme'ye kadar uzanan seyri seferleri söz konusu oluyor. Bu itibarla da Trabzon’da umut ediyoruz geçmişteki turist hareketlerinde tekrar Rus yolcuları da katmış oluruz. 2014 yılında 39 kruvaziyer gemi ile sadece Trabzon Limanı olarak yaklaşık 17 bin 500 turisti Trabzon’da ağırlamıştık. Bu seferlerimizi bu yıl ve gelecek yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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