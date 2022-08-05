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SON DAKİKA | UEFA'nın 'Putin tezahüratı' nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği ceza ertelendi
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UEFA'nın 'Putin tezahüratı' nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği stadyum kapama cezası ertelendi
UEFA'nın 'Putin tezahüratı' nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği stadyum kapama cezası ertelendi
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, UEFA'nın Dinamo Kiev maçındaki 'Putin tezahüratı' nedeniyle kulübe verdiği kısmi stadyum cezasının 2 yıl denetime tabi... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T23:51+0300
2022-08-06T00:00+0300
spor
fenerbahçe
vladimir putin
uefa
dinamo kiev
ceza
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UEFA'nın Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı rövanş maçının ardından tribünlerdeki 'Vladimir Putin' tezahüratları nedeniyle başlattığı soruşturma tamamlandı.UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli 'Putin' tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, söz konusu kısmi stadyum kapama cezasının bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50 bin euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir."
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fenerbahçe, vladimir putin, uefa, dinamo kiev, ceza

UEFA'nın 'Putin tezahüratı' nedeniyle Fenerbahçe'ye verdiği stadyum kapama cezası ertelendi

23:51 05.08.2022 (güncellendi: 00:00 06.08.2022)
© AA / Serhat ÇağdaşAli Koç'un mazbata töreni, Fenerbahçe tarihinde ilk kez taraftarın önünde statta gerçekleşti. Törenden saatler önce Kadıköy'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium tribününün tamamını doldurdu. Bu tribün yeterli olmayınca taraftarlar için Migros kale arkası tribünü de açıldı.
Ali Koç'un mazbata töreni, Fenerbahçe tarihinde ilk kez taraftarın önünde statta gerçekleşti. Törenden saatler önce Kadıköy'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium tribününün tamamını doldurdu. Bu tribün yeterli olmayınca taraftarlar için Migros kale arkası tribünü de açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, UEFA'nın Dinamo Kiev maçındaki 'Putin tezahüratı' nedeniyle kulübe verdiği kısmi stadyum cezasının 2 yıl denetime tabi şekilde ertelendiği bildirildi.
UEFA'nın Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı rövanş maçının ardından tribünlerdeki 'Vladimir Putin' tezahüratları nedeniyle başlattığı soruşturma tamamlandı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.

UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli 'Putin' tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, söz konusu kısmi stadyum kapama cezasının bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50 bin euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir."
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