https://tr.sputniknews.com/20220805/urdunde-yeni-duzenleme-sosyal-medyadan-para-kazanan-herkes-vergi-odemek-zorunda-1059527758.html
Ürdün'de yeni düzenleme: Sosyal medyadan para kazanan herkes vergi ödemek zorunda
Ürdün'de yeni düzenleme: Sosyal medyadan para kazanan herkes vergi ödemek zorunda
Ürdün’de sosyal medyadan para kazanan ünlü ve fenomenlerin gelir beyanında bulunup vergi ödemeler zorunlu hale getirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T01:23+0300
2022-08-05T01:23+0300
2022-08-05T01:25+0300
dünya
ürdün
ortadoğu
sosyal medya
fenomen
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Ürdün Gelir ve Satış Vergisi Dairesi, sosyal medyadan vergi yasasına tabi gelir elde eden fenomen ve ünlülere, yasal statülerine yönelik düzenleme yapmak için bir ekip görevlendirdi.Daireden yapılan açıklamada, bazı kişilerin yasal düzenlemeye tabi olmak için gelirlerini beyan edip başvuruda bulunduğu, istenen vergiyi ödediği belirtildi.Sosyal medyadan gelir elde eden herkesin yasaya tabi olduğu ifade edilen açıklamada, YouTuber, canlı yayın yapan, fenomen, reklam hizmetleri ve online satış yapanların gönüllü olarak başvuruda bulunma çağrısı bulunulurken, yasayı görmezden gelenlerin ceza alacakları vurgulandı.
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ürdün, ortadoğu, sosyal medya, fenomen
Ürdün'de yeni düzenleme: Sosyal medyadan para kazanan herkes vergi ödemek zorunda
01:23 05.08.2022 (güncellendi: 01:25 05.08.2022) Abone ol
Ürdün’de sosyal medyadan para kazanan ünlü ve fenomenlerin gelir beyanında bulunup vergi ödemeler zorunlu hale getirildi.
Ürdün Gelir ve Satış Vergisi Dairesi, sosyal medyadan vergi yasasına tabi gelir elde eden fenomen ve ünlülere, yasal statülerine yönelik düzenleme yapmak için bir ekip görevlendirdi.
Daireden yapılan açıklamada, bazı kişilerin yasal düzenlemeye tabi olmak için gelirlerini beyan edip başvuruda bulunduğu, istenen vergiyi ödediği belirtildi.
Sosyal medyadan gelir elde eden herkesin yasaya tabi olduğu ifade edilen açıklamada, YouTuber, canlı yayın yapan, fenomen, reklam hizmetleri ve online satış yapanların gönüllü olarak başvuruda bulunma çağrısı bulunulurken, yasayı görmezden gelenlerin ceza alacakları vurgulandı.