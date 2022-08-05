https://tr.sputniknews.com/20220805/urdunde-yeni-duzenleme-sosyal-medyadan-para-kazanan-herkes-vergi-odemek-zorunda-1059527758.html

Ürdün'de yeni düzenleme: Sosyal medyadan para kazanan herkes vergi ödemek zorunda

Ürdün'de yeni düzenleme: Sosyal medyadan para kazanan herkes vergi ödemek zorunda

Ürdün’de sosyal medyadan para kazanan ünlü ve fenomenlerin gelir beyanında bulunup vergi ödemeler zorunlu hale getirildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

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Ürdün Gelir ve Satış Vergisi Dairesi, sosyal medyadan vergi yasasına tabi gelir elde eden fenomen ve ünlülere, yasal statülerine yönelik düzenleme yapmak için bir ekip görevlendirdi.Daireden yapılan açıklamada, bazı kişilerin yasal düzenlemeye tabi olmak için gelirlerini beyan edip başvuruda bulunduğu, istenen vergiyi ödediği belirtildi.Sosyal medyadan gelir elde eden herkesin yasaya tabi olduğu ifade edilen açıklamada, YouTuber, canlı yayın yapan, fenomen, reklam hizmetleri ve online satış yapanların gönüllü olarak başvuruda bulunma çağrısı bulunulurken, yasayı görmezden gelenlerin ceza alacakları vurgulandı.

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ürdün, ortadoğu, sosyal medya, fenomen