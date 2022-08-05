https://tr.sputniknews.com/20220805/yilin-en-onemli-meteor-yagmuru-perseid-12-agustosta-dunyaya-giris-hizlari-saniyede-66-km-olacak-1059545261.html

Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak

Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak

Gök bilimcilerin, yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T13:40+0300

2022-08-05T13:40+0300

2022-08-05T13:51+0300

perseid meteor yağmuru

yaşam

gök taşı

tübitak

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor.Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak.14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20190812/perseid-goktasi-yagmurunun-buyuleyici-goruntuleri-1039904949.html

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perseid meteor yağmuru, gök taşı, tübitak