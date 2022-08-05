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Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak
Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak
Gök bilimcilerin, yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:40+0300
2022-08-05T13:51+0300
perseid meteor yağmuru
yaşam
gök taşı
tübitak
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor.Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak.14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20190812/perseid-goktasi-yagmurunun-buyuleyici-goruntuleri-1039904949.html
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perseid meteor yağmuru, gök taşı, tübitak

Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak

13:40 05.08.2022 (güncellendi: 13:51 05.08.2022)
© DHAPerseid meteor yağmuru
Perseid meteor yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Gök bilimcilerin, yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre dolaylarında olacak. Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşları da görülebilecek.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.
Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor.
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak.
14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.
Perseid Meteor Yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2019
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Perseid Göktaşı Yağmuru’nun büyüleyici görüntüleri
12 Ağustos 2019, 15:07
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