https://tr.sputniknews.com/20220805/yilin-en-onemli-meteor-yagmuru-perseid-12-agustosta-dunyaya-giris-hizlari-saniyede-66-km-olacak-1059545261.html
Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak
Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak
Gök bilimcilerin, yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T13:40+0300
2022-08-05T13:40+0300
2022-08-05T13:51+0300
perseid meteor yağmuru
yaşam
gök taşı
tübitak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059545118_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_2cabc65257127053f23f620604a4e52a.jpg
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor.Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak.14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20190812/perseid-goktasi-yagmurunun-buyuleyici-goruntuleri-1039904949.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1059545118_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_69c2422dcdc0c7b379a2d72626380442.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
perseid meteor yağmuru, gök taşı, tübitak
Yılın en önemli meteor yağmuru Perseid 12 Ağustos'ta: Dünyaya giriş hızları saniyede 66 km olacak
13:40 05.08.2022 (güncellendi: 13:51 05.08.2022) Abone ol
Gök bilimcilerin, yılın en önemli olayları arasında gösterdiği Perseid meteor yağmuru, 11-12 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Saatte 100 civarında gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızları saniyede 66 kilometre dolaylarında olacak. Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşları da görülebilecek.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2022 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.
Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor.
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak.
14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.