https://tr.sputniknews.com/20220805/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-1059531311.html
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T04:07+0300
2022-08-05T04:07+0300
2022-08-05T04:08+0300
türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
resmi gazete
karar
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Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/resmi-gazetede-yayimlandi-istihdam-edilecek-sozlesmeli-saglik-personeli-sayisi-27-bin-oldu-1059258088.html
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yüksek askeri şura (yaş), resmi gazete, karar
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
04:07 05.08.2022 (güncellendi: 04:08 05.08.2022) Abone ol
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.