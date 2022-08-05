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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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yüksek askeri şura (yaş)
resmi gazete
karar
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Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/resmi-gazetede-yayimlandi-istihdam-edilecek-sozlesmeli-saglik-personeli-sayisi-27-bin-oldu-1059258088.html
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yüksek askeri şura (yaş), resmi gazete, karar

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

04:07 05.08.2022 (güncellendi: 04:08 05.08.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İstihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin oldu
29 Temmuz, 01:26
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