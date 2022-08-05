https://tr.sputniknews.com/20220805/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-1059531311.html

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T04:07+0300

2022-08-05T04:07+0300

2022-08-05T04:08+0300

türkiye

yüksek askeri şura (yaş)

resmi gazete

karar

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Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararlarına göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/resmi-gazetede-yayimlandi-istihdam-edilecek-sozlesmeli-saglik-personeli-sayisi-27-bin-oldu-1059258088.html

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yüksek askeri şura (yaş), resmi gazete, karar