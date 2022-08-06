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Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi
Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi
Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, sivas, sucuk, hava

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi

20:17 06.08.2022 (güncellendi: 20:42 06.08.2022)
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Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

-Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.

-Sivas&#x27;ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi. - Sputnik Türkiye
1/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

-Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. - Sputnik Türkiye
2/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi. - Sputnik Türkiye
3/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı

Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı - Sputnik Türkiye
4/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası&#x27;nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. - Sputnik Türkiye
5/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti. - Sputnik Türkiye
6/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde drone ile görüntülenebildi.

58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde drone ile görüntülenebildi. - Sputnik Türkiye
7/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde drone ile görüntülenebildi.

© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. - Sputnik Türkiye
8/8
© DHA / ONUR ERDEN - VOLKAN KAPLAN

Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

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