Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi

-Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.
-Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk görenleri şaşkına çevirdi, uzun sucuk bir bütün halinde havadan görüntülenebildi.
Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.
İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.
Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı
Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı
Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.
Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.
58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde drone ile görüntülenebildi.
58 metre boyundaki sucuk bir bütün halinde drone ile görüntülenebildi.
Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.