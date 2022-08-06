https://tr.sputniknews.com/20220806/abd-baskani-joe-bidenin-kovid-19-testi-tekrar-negatife-dondu-1059601163.html
ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü
ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T21:19+0300
2022-08-06T21:19+0300
2022-08-06T21:24+0300
dünya
abd
koronavirüs
joe biden
karine jean-pierre
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057790624_0:249:2427:1614_1920x0_80_0_0_3e832bc35b555efec252ee3e656b7362.jpg
Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek” ifadesi paylaşıldı.Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057790624_0:21:2427:1841_1920x0_80_0_0_82f6c3fd830e90c81078b6804027e6da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, koronavirüs, joe biden, karine jean-pierre, kovid-19
ABD Başkanı Joe Biden'in Kovid-19 testi tekrar negatife döndü
21:19 06.08.2022 (güncellendi: 21:24 06.08.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.
Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek” ifadesi paylaşıldı.
Kovid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.
Doktor O'Connor, Kovid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.