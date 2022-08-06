https://tr.sputniknews.com/20220806/abd-disisleri-bakani-blinken-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1059572449.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T01:06+0300

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dünya

azerbaycan

ermenistan

nikol paşinyan

antony blinken

görüşme

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'a ABD'nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi” ifadesi paylaşıldı.Antony Blinken’in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.Karabağ'da Ermenistan güçlerinin 3 Ağustos'taki saldırısı sonucunda bir Azerbaycanlı askerin hayatını kaybetmesi üzerine Azeri güçleri karşı saldırı düzenlemişti.'Kısas' ismi verilen operasyonda Ermenistan ordusuna ait mevziler hedef alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-disisleri-bakani-azerbaycan-ve-ermenistan-liderleriyle-telefonda-gorustu-1059134018.html

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azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, antony blinken, görüşme