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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T01:06+0300
2022-08-06T01:07+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
nikol paşinyan
antony blinken
görüşme
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'a ABD'nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi” ifadesi paylaşıldı.Antony Blinken’in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.Karabağ'da Ermenistan güçlerinin 3 Ağustos'taki saldırısı sonucunda bir Azerbaycanlı askerin hayatını kaybetmesi üzerine Azeri güçleri karşı saldırı düzenlemişti.'Kısas' ismi verilen operasyonda Ermenistan ordusuna ait mevziler hedef alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220726/abd-disisleri-bakani-azerbaycan-ve-ermenistan-liderleriyle-telefonda-gorustu-1059134018.html
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azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, antony blinken, görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

01:06 06.08.2022 (güncellendi: 01:07 06.08.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ konusunda görüşme yaptığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'a ABD'nin Dağlık Karabağ ve çevresindeki durumu yakından izlediğine dair güvence verdi” ifadesi paylaşıldı.
Antony Blinken’in Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan sorunları çözmek için Ermenistan ve Azerbaycan arasında doğrudan diyalog çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Karabağ'da Ermenistan güçlerinin 3 Ağustos'taki saldırısı sonucunda bir Azerbaycanlı askerin hayatını kaybetmesi üzerine Azeri güçleri karşı saldırı düzenlemişti.
'Kısas' ismi verilen operasyonda Ermenistan ordusuna ait mevziler hedef alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle telefonda görüştü
26 Temmuz, 01:16
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