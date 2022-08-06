https://tr.sputniknews.com/20220806/abd-ve-israil-savunma-bakanlari-gazze-seridine-yonelik-saldirilari-gorustu-1059575491.html
ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü
ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T02:13+0300
2022-08-06T02:13+0300
2022-08-06T02:13+0300
dünya
ortadoğu
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austin
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saldırı
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Gantz ile Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Haberde, Gantz'ın, Austin'ı, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından haberdar ettiği aktarıldı.Yediot Ahronot Gazetesi ise Gantz'ın, görüşmede, "İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını koruduğu ve İsraillileri hedef alan Filistinli gruplara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade ettiği" bilgisine yer verdi.İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
austin
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ortadoğu, benny gantz, austin, gazze, israil, saldırı
ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları değerlendirdiği belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Gantz ile Austin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde, Gantz'ın, Austin'ı, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından haberdar ettiği aktarıldı.
Yediot Ahronot Gazetesi ise Gantz'ın, görüşmede, "İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını koruduğu ve İsraillileri hedef alan Filistinli gruplara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceklerini ifade ettiği" bilgisine yer verdi.
İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.