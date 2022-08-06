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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220806/abdli-eski-istihbarat-subayi-yakinda-ukraynada-bir-darbe-gerceklesebilir-1059601559.html
ABD’li eski istihbarat subayı: Yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebilir
ABD’li eski istihbarat subayı: Yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebilir
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını söyledi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T21:34+0300
2022-08-06T21:34+0300
ukrayna krizi
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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını, yakında Ukrayna’da bir darbe gerçekleşebileceğini belirtti.Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Zelenskiy, ya Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalacak ya da kendisine artık güvenmeyen kendi vatandaşlarının eliyle ölecek” dedi.Ritter, on binlerce sivilin ölümünden Ukrayna Devlet Başkanı'nın sorumlu olduğunu vurguladı.Batılı liderlerin Zelenskiy’ye olan inancını yitirdiğini ve giderek Kiev'e yardım etmeyi reddettiğini belirten eski istihbarat görevlisi, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın prestijinin giderek düşmesi nedeniyle, onun iktidarda kalmasının artık bir anlamı yok" diyerek, yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebileceğine dikkat çekti.
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ABD’li eski istihbarat subayı: Yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebilir

21:34 06.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını söyledi.
ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını, yakında Ukrayna’da bir darbe gerçekleşebileceğini belirtti.
Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Zelenskiy, ya Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalacak ya da kendisine artık güvenmeyen kendi vatandaşlarının eliyle ölecek” dedi.
Ritter, on binlerce sivilin ölümünden Ukrayna Devlet Başkanı'nın sorumlu olduğunu vurguladı.
Batılı liderlerin Zelenskiy’ye olan inancını yitirdiğini ve giderek Kiev'e yardım etmeyi reddettiğini belirten eski istihbarat görevlisi, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın prestijinin giderek düşmesi nedeniyle, onun iktidarda kalmasının artık bir anlamı yok" diyerek, yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebileceğine dikkat çekti.
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