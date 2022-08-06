https://tr.sputniknews.com/20220806/abdli-eski-istihbarat-subayi-yakinda-ukraynada-bir-darbe-gerceklesebilir-1059601559.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebilir

ABD’li eski istihbarat subayı: Yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebilir

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını söyledi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T21:34+0300

2022-08-06T21:34+0300

2022-08-06T21:34+0300

ukrayna krizi

scott ritter

abd

rusya

ukrayna

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ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sona yaklaştığını, yakında Ukrayna’da bir darbe gerçekleşebileceğini belirtti.Judging Freedom YouTube kanalına konuşan Ritter, “Zelenskiy, ya Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalacak ya da kendisine artık güvenmeyen kendi vatandaşlarının eliyle ölecek” dedi.Ritter, on binlerce sivilin ölümünden Ukrayna Devlet Başkanı'nın sorumlu olduğunu vurguladı.Batılı liderlerin Zelenskiy’ye olan inancını yitirdiğini ve giderek Kiev'e yardım etmeyi reddettiğini belirten eski istihbarat görevlisi, “Ukrayna Devlet Başkanı’nın prestijinin giderek düşmesi nedeniyle, onun iktidarda kalmasının artık bir anlamı yok" diyerek, yakında Ukrayna'da bir darbe gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

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scott ritter, abd, rusya, ukrayna