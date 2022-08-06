https://tr.sputniknews.com/20220806/antalyada-tek-kisilik-scootera-6-kisi-binerken-goruntulendi-1059592223.html

Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 kişi binerken görüntülendi

Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 kişi binerken görüntülendi

Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 genç birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin kamerasına yansıdı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T17:46+0300

2022-08-06T17:46+0300

2022-08-06T17:53+0300

türkiye

scooter

antalya

trafik

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Ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan scooterlar gençlerin eğlence aracı oldu. Antalya Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları 'scooter'a 6 kişi bindi.Aracın üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan düşmeden inen gençleri çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.Scootera trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.

türkiye

antalya

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scooter, antalya, trafik