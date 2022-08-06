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https://tr.sputniknews.com/20220806/antalyada-tek-kisilik-scootera-6-kisi-binerken-goruntulendi-1059592223.html
Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 kişi binerken görüntülendi
Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 kişi binerken görüntülendi
Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 genç birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin kamerasına yansıdı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T17:46+0300
2022-08-06T17:53+0300
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scooter
antalya
trafik
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Ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan scooterlar gençlerin eğlence aracı oldu. Antalya Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları 'scooter'a 6 kişi bindi.Aracın üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan düşmeden inen gençleri çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.Scootera trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.
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scooter, antalya, trafik

Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 kişi binerken görüntülendi

17:46 06.08.2022 (güncellendi: 17:53 06.08.2022)
© AAe-scooter
e-scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Antalya'da tek kişilik 'scooter'a 6 genç birlikte bindi. O anlar yoldan geçenlerin kamerasına yansıdı.
Ulaşımda yoğun olarak kullanılan ve yaşanan kazalarda ölümlere dahi yol açan scooterlar gençlerin eğlence aracı oldu.
Antalya Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde dün gece bir grup genç, kredi kartıyla kiraladıkları 'scooter'a 6 kişi bindi.
Aracın üzerinde 4 kişi arka arkaya dururken, 2 kişi ise omuzlara çıktı. Konyaaltı Sahili'nde Arnavut kaldırım taşlarıyla kaplı yoldan düşmeden inen gençleri çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.
Scootera trafik kuralları gereği 2 kişi binilmesi halinde 427 lira ceza uygulanıyor.
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