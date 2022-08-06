https://tr.sputniknews.com/20220806/antalyaya-hava-yoluyla-gelen-turist-sayisi-7-milyonu-asti-1059585565.html

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Antalya'ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T14:10+0300

2022-08-06T14:10+0300

2022-08-06T14:10+0300

yaşam

antalya

turist

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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.

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antalya, turist