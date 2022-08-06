https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-tahil-sevkiyatini-gorustu-1059596830.html

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T19:31+0300

2022-08-06T19:31+0300

2022-08-06T19:34+0300

türkiye

hulusi akar

aleksey reznikov

tahıl

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi" denildi.

türkiye

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hulusi akar, aleksey reznikov, tahıl