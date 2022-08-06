https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-akar-ukraynali-mevkidasi-reznikov-ile-tahil-sevkiyatini-gorustu-1059596830.html
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile tahıl sevkiyatını görüştü
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile tahıl sevkiyatını görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T19:31+0300
2022-08-06T19:31+0300
2022-08-06T19:34+0300
türkiye
hulusi akar
aleksey reznikov
tahıl
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi" denildi.
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hulusi akar, aleksey reznikov, tahıl
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile tahıl sevkiyatını görüştü
19:31 06.08.2022 (güncellendi: 19:34 06.08.2022) Abone ol
Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi" denildi.