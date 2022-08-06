https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-soylu-mersinde-105-kilo-eroin-ele-gecirildi-1059575905.html
Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T02:20+0300
2022-08-06T02:20+0300
2022-08-06T02:20+0300
dünya
süleyman soylu
mersin
eroin
pkk
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi.
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süleyman soylu, mersin, eroin, pkk
Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi.