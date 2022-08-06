Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-soylu-mersinde-105-kilo-eroin-ele-gecirildi-1059575905.html
Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T02:20+0300
2022-08-06T02:20+0300
dünya
süleyman soylu
mersin
eroin
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6b193309e346cf4fbedc1631351f9003.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi.
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_42:0:1166:843_1920x0_80_0_0_b99915a470c6ed7d6caeaac0536015d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, mersin, eroin, pkk

Bakan Soylu: Mersin'de 105 kilo eroin ele geçirildi

02:20 06.08.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’de PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала