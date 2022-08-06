https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-soylu-o-aksam-tayyip-erdoganin-onunde-diz-cokecekler-1059600468.html

Bakan Soylu: O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler

Bakan Soylu: O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T20:57+0300

2022-08-06T20:57+0300

2022-08-06T21:04+0300

türkiye

süleyman soylu

recep tayyip erdoğan

seçim

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İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Soylu, Kocaeli'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.Kocaelililere, "2023'e hazır mısınız?" diye soran Soylu, "Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin; 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan, Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar, Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" diye konuştu.'Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır'Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; bu ülkede iktidar olmak değildir sadece, şehir hastaneleri, bölünmüş yolları yapmak değildir sadece" diyerek, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; İHA ve SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır." ifadesini kullandı.'Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok'Gelecek 100 yılın altyapısını kurduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220806/cumhurbaskani-erdogan-bizim-iktidarimizda-ne-sulu-ne-kuru-uyusturucuya-yer-yoktur--1059594177.html

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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, seçim