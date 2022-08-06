https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-soylu-o-aksam-tayyip-erdoganin-onunde-diz-cokecekler-1059600468.html
Bakan Soylu: O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Bakan Soylu: O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T20:57+0300
2022-08-06T20:57+0300
2022-08-06T21:04+0300
türkiye
süleyman soylu
recep tayyip erdoğan
seçim
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İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Soylu, Kocaeli'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.Kocaelililere, "2023'e hazır mısınız?" diye soran Soylu, "Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin; 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan, Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar, Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" diye konuştu.'Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır'Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; bu ülkede iktidar olmak değildir sadece, şehir hastaneleri, bölünmüş yolları yapmak değildir sadece" diyerek, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; İHA ve SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır." ifadesini kullandı.'Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok'Gelecek 100 yılın altyapısını kurduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220806/cumhurbaskani-erdogan-bizim-iktidarimizda-ne-sulu-ne-kuru-uyusturucuya-yer-yoktur--1059594177.html
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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, seçim
Bakan Soylu: O akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
20:57 06.08.2022 (güncellendi: 21:04 06.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin. 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" dedi.
İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen
TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Soylu, Kocaeli'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.
Kocaelililere, "2023'e hazır mısınız?" diye soran Soylu, "Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin; 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan, Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar, Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" diye konuştu.
'Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır'
Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; bu ülkede iktidar olmak değildir sadece, şehir hastaneleri, bölünmüş yolları yapmak değildir sadece" diyerek, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; İHA ve SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır." ifadesini kullandı.
'Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok'
Gelecek 100 yılın altyapısını kurduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:
"Gıda krizi için, Ukrayna-Rusya savaşının durması için Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok. Milletimizin sevgisine, gücüne ihtiyacımız var. PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi de tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz ve huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 2023'e hazır mısınız? Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? 2123'ün Türkiye'sini gelecek nesillerimize bırakmaya hazır mısınız?"