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https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-varanktan-akaryakit-satislari-paylasimi-1059604417.html
Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
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mustafa varank
akaryakıt
benzin
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.Son üç yılda akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:Mayıs ayı benzin satışlarıMayıs ayı motorin satışlarıMayıs ayı lpg satışları
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mustafa varank, akaryakıt, benzin

Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı

23:48 06.08.2022 (güncellendi: 23:50 06.08.2022)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.
Son üç yılda akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:
Mayıs ayı benzin satışları
2019: 260 bin m3
2021: 158 bin m3
2022: 350 bin m3
Mayıs ayı motorin satışları
2019: 2,5 milyon m3
2021: 2,1 milyon m3
2022: 2,6 milyon m3
Mayıs ayı lpg satışları
2019: 256 ton
2021: 187 ton
2022: 269 ton,”
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