https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-varanktan-akaryakit-satislari-paylasimi-1059604417.html
Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T23:48+0300
2022-08-06T23:48+0300
2022-08-06T23:50+0300
türkiye
mustafa varank
akaryakıt
benzin
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.Son üç yılda akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:Mayıs ayı benzin satışlarıMayıs ayı motorin satışlarıMayıs ayı lpg satışları
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mustafa varank, akaryakıt, benzin
Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
23:48 06.08.2022 (güncellendi: 23:50 06.08.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.
Son üç yılda akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:
Mayıs ayı benzin satışları
Mayıs ayı motorin satışları