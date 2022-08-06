https://tr.sputniknews.com/20220806/bakan-varanktan-akaryakit-satislari-paylasimi-1059604417.html

Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı

Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulundu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T23:48+0300

2022-08-06T23:48+0300

2022-08-06T23:50+0300

türkiye

mustafa varank

akaryakıt

benzin

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.Son üç yılda akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşım yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:Mayıs ayı benzin satışlarıMayıs ayı motorin satışlarıMayıs ayı lpg satışları

türkiye

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mustafa varank, akaryakıt, benzin