Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220806/belcikada-satilmak-uzere-olan-tarihi-eser-meksikaya-iade-edildi-1059573157.html
Belçika’da satılmak üzere olan tarihi eser Meksika’ya iade edildi
Belçika’da satılmak üzere olan tarihi eser Meksika’ya iade edildi
Belçika’da bir açık artırmada satılmak üzere olan Meksika kültürüne ait tarihi eser, Meksikalı yetkililerin girişimleri sonucunda ülkeye iade edildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T01:34+0300
2022-08-06T01:35+0300
dünya
belçika
meksika
heykel
iade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059573262_0:206:1207:885_1920x0_80_0_0_0b238047bdb77cbb70a59dae7746a2ac.jpg
Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika’da bir açık artırmada satılması planlanan İspanyol sömürgesi öncesi dönem Meksika kültürüne ait bir heykelin Belçikalı yetkililer tarafından Meksika Büyükelçiliği'ne teslim edildiği bildirildi. Heykelin geçtiğimiz mart ayında Belçika'nın Bruge kentinde düzenlenen Casa Carlo Bonte müzayedesinde satılmak istendiği, ancak Belçika’daki Meksika Büyükelçiliği yetkililerinin müzayede evi ve Belçika adli makamlarıyla iletişime geçerek sömürge döneminde ülkeden kaçırılan eserlerin satışına karşı olduklarını ifade etmesi üzerine satışın iptal edilerek, eserin iade edilmesi kararı alındığı belirtildi.Heykeli 30 yıldır elinde bulunduran 98 yaşındaki Maria Helena Defever adlı koleksiyoncu, eserin sömürge döneminde Meksika’dan kaçırıldığını kısa süre önce öğrendiğini ve geçtiğimiz nisan ayında heykeli Belçika makamlarına teslim ettiğini açıkladı.Meksika Kültür Bakanlığı, son yıllarda “Benim mirasım satılık değil” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde İspanyol sömürgesi döneminde ülkeden kaçırılan 8 bin 970 adet tarihi eserin geriye dönmesini sağladı. Ancak Fransa, Meksika hükümetinin bu çabalarına cevap vermeyerek, Meksika’ya ait eserlerin birçok kez açık artırmalarda satılmasına göz yumdu.
https://tr.sputniknews.com/20220805/dunyanin-en-buyuk-hz-isa-heykeli-endonezyada-1059554272.html
belçika
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059573262_0:68:1207:973_1920x0_80_0_0_cbf193441ae2f364fea341f4f8637f24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, meksika, heykel, iade

Belçika’da satılmak üzere olan tarihi eser Meksika’ya iade edildi

01:34 06.08.2022 (güncellendi: 01:35 06.08.2022)
© İHABelçika’da bir açık artırmada satılmak üzere olan Meksika kültürüne ait tarihi eser, Meksikalı yetkililerin girişimleri sonucunda ülkeye iade edildi.
Belçika’da bir açık artırmada satılmak üzere olan Meksika kültürüne ait tarihi eser, Meksikalı yetkililerin girişimleri sonucunda ülkeye iade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Belçika’da bir açık artırmada satılmak üzere olan Meksika kültürüne ait tarihi eser, Meksikalı yetkililerin girişimleri sonucunda ülkeye iade edildi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika’da bir açık artırmada satılması planlanan İspanyol sömürgesi öncesi dönem Meksika kültürüne ait bir heykelin Belçikalı yetkililer tarafından Meksika Büyükelçiliği'ne teslim edildiği bildirildi.
Heykelin geçtiğimiz mart ayında Belçika'nın Bruge kentinde düzenlenen Casa Carlo Bonte müzayedesinde satılmak istendiği, ancak Belçika’daki Meksika Büyükelçiliği yetkililerinin müzayede evi ve Belçika adli makamlarıyla iletişime geçerek sömürge döneminde ülkeden kaçırılan eserlerin satışına karşı olduklarını ifade etmesi üzerine satışın iptal edilerek, eserin iade edilmesi kararı alındığı belirtildi.
Heykeli 30 yıldır elinde bulunduran 98 yaşındaki Maria Helena Defever adlı koleksiyoncu, eserin sömürge döneminde Meksika’dan kaçırıldığını kısa süre önce öğrendiğini ve geçtiğimiz nisan ayında heykeli Belçika makamlarına teslim ettiğini açıkladı.
Meksika Kültür Bakanlığı, son yıllarda “Benim mirasım satılık değil” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde İspanyol sömürgesi döneminde ülkeden kaçırılan 8 bin 970 adet tarihi eserin geriye dönmesini sağladı.
Ancak Fransa, Meksika hükümetinin bu çabalarına cevap vermeyerek, Meksika’ya ait eserlerin birçok kez açık artırmalarda satılmasına göz yumdu.
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
MULTİMEDYA
Dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli Endonezya'da
Dün, 16:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала