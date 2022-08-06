https://tr.sputniknews.com/20220806/bmden-israilin-filistindeki-sivilleri-hedef-alan-saldirilarina-tepki-hicbir-gerekcesi-olamaz-1059571659.html

BM'den İsrail'in Filistindeki sivilleri hedef alan saldırılarına tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

BM'den İsrail'in Filistindeki sivilleri hedef alan saldırılarına tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T00:45+0300

2022-08-06T00:45+0300

2022-08-06T00:45+0300

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filistin

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gazze

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Wennesland yazılı açıklamasında, Gazze'de İslami Cihad Hareketinin önde gelen bir isminin hedef alınarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Filistinli ile İsrail arasında devam eden gerilimden derin endişe duyduğunu" dile getirdi."Son birkaç saat içinde, İsrail hava saldırılarında en az 10 Filistinli öldü. Bu saldırılarda 5 yaşında bir çocuğun öldürüldüğüne dair haberler beni derinden üzdü. Sivillere yönelik herhangi bir saldırının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullanan BM Özel Temsilcisi, roketlerin fırlatılmasının derhal durdurulması ve daha fazla gerilimin önlenmesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.Wennesland, son yaşanan gerilimin küresel kaynakların azaldığı ve Gazze için uluslararası mali desteğin kolayca bulunamayacağı bir zamanda, mayısın sonundan bu yana Gazze Şeridi'ndeki geçişlerin kademeli olarak açılmasında kaydedilen ilerlemeyi de olumsuz etkileyebileceğine değindi.Açıklamanın sonunda "BM, başta siviller olmak üzere yıkıcı sonuçlar doğuracak başka bir çatışmayı önlemek amacıyla ilgili herkesle tam olarak iletişim halindedir. Bunun olmasını önleme sorumluluğu taraflara aittir." ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220806/disisleri-bakanligi-israilin-gazzeye-yonelik-duzenledigi-hava-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1059571272.html

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