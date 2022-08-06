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https://tr.sputniknews.com/20220806/bmden-israilin-filistindeki-sivilleri-hedef-alan-saldirilarina-tepki-hicbir-gerekcesi-olamaz-1059571659.html
BM'den İsrail'in Filistindeki sivilleri hedef alan saldırılarına tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
BM'den İsrail'in Filistindeki sivilleri hedef alan saldırılarına tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T00:45+0300
2022-08-06T00:45+0300
dünya
filistin
israil
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Wennesland yazılı açıklamasında, Gazze'de İslami Cihad Hareketinin önde gelen bir isminin hedef alınarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Filistinli ile İsrail arasında devam eden gerilimden derin endişe duyduğunu" dile getirdi."Son birkaç saat içinde, İsrail hava saldırılarında en az 10 Filistinli öldü. Bu saldırılarda 5 yaşında bir çocuğun öldürüldüğüne dair haberler beni derinden üzdü. Sivillere yönelik herhangi bir saldırının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullanan BM Özel Temsilcisi, roketlerin fırlatılmasının derhal durdurulması ve daha fazla gerilimin önlenmesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.Wennesland, son yaşanan gerilimin küresel kaynakların azaldığı ve Gazze için uluslararası mali desteğin kolayca bulunamayacağı bir zamanda, mayısın sonundan bu yana Gazze Şeridi'ndeki geçişlerin kademeli olarak açılmasında kaydedilen ilerlemeyi de olumsuz etkileyebileceğine değindi.Açıklamanın sonunda "BM, başta siviller olmak üzere yıkıcı sonuçlar doğuracak başka bir çatışmayı önlemek amacıyla ilgili herkesle tam olarak iletişim halindedir. Bunun olmasını önleme sorumluluğu taraflara aittir." ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220806/disisleri-bakanligi-israilin-gazzeye-yonelik-duzenledigi-hava-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1059571272.html
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filistin, israil, bm, gazze

BM'den İsrail'in Filistindeki sivilleri hedef alan saldırılarına tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz

00:45 06.08.2022
© AAİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu sivillerin öldürülmesinin "Hiçbir gerekçesinin olamayacağını" bildirdi.
Wennesland yazılı açıklamasında, Gazze'de İslami Cihad Hareketinin önde gelen bir isminin hedef alınarak öldürülmesi de dahil olmak üzere "Filistinli ile İsrail arasında devam eden gerilimden derin endişe duyduğunu" dile getirdi.
"Son birkaç saat içinde, İsrail hava saldırılarında en az 10 Filistinli öldü. Bu saldırılarda 5 yaşında bir çocuğun öldürüldüğüne dair haberler beni derinden üzdü. Sivillere yönelik herhangi bir saldırının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullanan BM Özel Temsilcisi, roketlerin fırlatılmasının derhal durdurulması ve daha fazla gerilimin önlenmesi için tüm taraflara çağrıda bulundu.
Wennesland, son yaşanan gerilimin küresel kaynakların azaldığı ve Gazze için uluslararası mali desteğin kolayca bulunamayacağı bir zamanda, mayısın sonundan bu yana Gazze Şeridi'ndeki geçişlerin kademeli olarak açılmasında kaydedilen ilerlemeyi de olumsuz etkileyebileceğine değindi.
Açıklamanın sonunda "BM, başta siviller olmak üzere yıkıcı sonuçlar doğuracak başka bir çatışmayı önlemek amacıyla ilgili herkesle tam olarak iletişim halindedir. Bunun olmasını önleme sorumluluğu taraflara aittir." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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