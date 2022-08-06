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Erdoğan: 29 Ekim 2022'de TOGG'un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz
Erdoğan: 29 Ekim 2022'de TOGG'un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '29 Ekim 2022’de TOGG’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T16:52+0300
2022-08-06T16:52+0300
2022-08-06T17:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kocaeli
haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini istikrarlı sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.Turizm hedeflerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde 2022 yılı hedeflerinin bile üzerine çıkacak gibi görünüyoruz" diye konuştu.Çeşitli nedenlerden dolayı başka ülkelerden çıkmak durumunda kalan firmaların yerini Türk şirketlerinin doldurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka ülkelerin yurt dışında bıraktığı boşluğu Türk firmaları dolduruyor" bilgisini verdi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:- Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.- Attığımız her adımda toplumun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye ekonomi modelinden taviz vermiyoruz.-Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye, bugün dünya ülkelerine ileri teknolojiye sahip ürün satıyor.-(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. -İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.-Ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik.
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Erdoğan: 29 Ekim 2022'de TOGG'un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz
16:52 06.08.2022 (güncellendi: 17:36 06.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '29 Ekim 2022’de TOGG’un Gemlik Fabrikası’nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini istikrarlı sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.
Turizm hedeflerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde 2022 yılı hedeflerinin bile üzerine çıkacak gibi görünüyoruz" diye konuştu.
Çeşitli nedenlerden dolayı başka ülkelerden çıkmak durumunda kalan firmaların yerini Türk şirketlerinin doldurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka ülkelerin yurt dışında bıraktığı boşluğu Türk firmaları dolduruyor" bilgisini verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
- Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.
- Attığımız her adımda toplumun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye ekonomi modelinden taviz vermiyoruz.
-Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye, bugün dünya ülkelerine ileri teknolojiye sahip ürün satıyor.
-(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var.
-İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.
-Ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik.