https://tr.sputniknews.com/20220806/ev-sahibi-3-aylik-kirasini-odemeyen-kiracisinin-celik-kapisini-soktu-elektrigi-kestirdi-1059579928.html

Ev sahibi, 3 aylık kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını söktü, elektriği kestirdi

Ev sahibi, 3 aylık kirasını ödemeyen kiracısının çelik kapısını söktü, elektriği kestirdi

Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını söküp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T10:27+0300

2022-08-06T10:27+0300

2022-08-06T10:27+0300

yaşam

adana

kira

kiracı

çelik kapı

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Adana'da eşinden yıllar önce boşanan Hacer Kondu (31), yaklaşık bir sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli kişinin evini, aylık bin 200 liraya kiraladı.İHA'da yer alan habere göre ancak Kondu, iddiaya göre 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.'Evi boşaltmam gerektiğini söyledi'Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “Arkadaşlarımla, 2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.

adana

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, kira, kiracı, çelik kapı