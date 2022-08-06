https://tr.sputniknews.com/20220806/evli-oldugu-kadini-38-yerinden-bicaklayan-erkegin-cocuklarini-gormesine-mahkeme-yasagi-getirildi-1059585201.html
Evli olduğu kadını 38 yerinden bıçaklayan erkeğin çocuklarını görmesine mahkeme yasağı getirildi
Evli olduğu kadını 38 yerinden bıçaklayan erkeğin çocuklarını görmesine mahkeme yasağı getirildi
İzmir'de Burak Kıncı 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu Aycan B.'yi 38 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak, indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T13:45+0300
2022-08-06T13:45+0300
2022-08-06T13:48+0300
kadına şiddet
velayet
türkiye
çocuk
yasak
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Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, 3 Kasım 2020'de, boşanma davası açan Aycan B.'yi konuşmak için 1717'nci Sokak'taki dönerciye davet etti. Aycan B., buluştuğu Kıncı'nın barışma teklifini reddetti. Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı. Aycan B., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamanın ardından mahkeme, Kıncı'yı indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.Burak Kıncı, cezaevine girerken, o dönem anlaşmalı olarak açılan boşanma davası da yaralama olayının ardından çekişmeliye döndü. 5 yıl önce açılan boşanma davasında da karar çıktı. Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi çifti boşadı, müşterek çocukların velayetini Aycan B.'ye verdi. Mahkeme, kararında çocuklarla babaları arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığını belirtti. Aile mahkemesinin kararına göre Kıncı, çocuklarını ayın belirli dönemlerinde de göremeyecek.Kıncı'nın avukatları: Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruzBurak Kıncı'nın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, kararı değerlendirdi. Berber, "Yargılamada çocukların velayetinin anneye verilmesini istedik. Bunun yanı sıra karşı tarafın cezaevinde olduğunu, çocuklara bakma imkanının olmadığını, işlediği eylemle çocukların üstün menfaatinin sağlanması amacının erkek tarafından hiçbir şekilde sağlanamayacağı yönünde yazılı beyanları mahkemeye sunmuştuk. Boşanma davalarında gerek tarafların anlaşmasıyla gerekse mahkemenin belirlemesiyle müşterek çocuklarla velayeti almayan taraf arasında kişisel münasebet kurulur. Yani velayeti almayan taraf, belirlenen zamanlarda çocuklarını görebilme hakkına sahip olur ancak bu dosyada bu gerçekleşmedi. Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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kadına şiddet, velayet, çocuk, yasak
Evli olduğu kadını 38 yerinden bıçaklayan erkeğin çocuklarını görmesine mahkeme yasağı getirildi
13:45 06.08.2022 (güncellendi: 13:48 06.08.2022) Abone ol
İzmir'de Burak Kıncı 2 yıl önce boşanma aşamasında olduğu Aycan B.'yi 38 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak, indirimsiz 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi, çifti boşarken, müşterek çocukların velayetini anneye verdi. Burak Kıncı, çocuklarını görme hakkından da menedildi.
Karşıyaka ilçesinde yaşayan Burak Kıncı, 3 Kasım 2020'de, boşanma davası açan Aycan B.'yi konuşmak için 1717'nci Sokak'taki dönerciye davet etti.
Aycan B., buluştuğu Kıncı'nın barışma teklifini reddetti. Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı.
Aycan B., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamanın ardından mahkeme, Kıncı'yı indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Burak Kıncı, cezaevine girerken, o dönem anlaşmalı olarak açılan boşanma davası da yaralama olayının ardından çekişmeliye döndü. 5 yıl önce açılan boşanma davasında da karar çıktı.
Karşıyaka 5'inci Aile Mahkemesi çifti boşadı, müşterek çocukların velayetini Aycan B.'ye verdi. Mahkeme, kararında çocuklarla babaları arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığını belirtti. Aile mahkemesinin kararına göre Kıncı, çocuklarını ayın belirli dönemlerinde de göremeyecek.
Kıncı'nın avukatları: Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz
Burak Kıncı'nın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, kararı değerlendirdi. Berber, "Yargılamada çocukların velayetinin anneye verilmesini istedik. Bunun yanı sıra karşı tarafın cezaevinde olduğunu, çocuklara bakma imkanının olmadığını, işlediği eylemle çocukların üstün menfaatinin sağlanması amacının erkek tarafından hiçbir şekilde sağlanamayacağı yönünde yazılı beyanları mahkemeye sunmuştuk. Boşanma davalarında gerek tarafların anlaşmasıyla gerekse mahkemenin belirlemesiyle müşterek çocuklarla velayeti almayan taraf arasında kişisel münasebet kurulur. Yani velayeti almayan taraf, belirlenen zamanlarda çocuklarını görebilme hakkına sahip olur ancak bu dosyada bu gerçekleşmedi. Mahkemenin aldığı kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi.