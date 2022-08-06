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https://tr.sputniknews.com/20220806/filistinden-israile-roket-saldirisi-1059603325.html
Gazze Şeridi'nden İsrail’e roket saldırısı
Gazze Şeridi'nden İsrail’e roket saldırısı
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, akşam saatlerinde İsrail'in güneyindeki ve merkezindeki şehirlere doğru bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T22:51+0300
2022-08-07T00:18+0300
dünya
filistin
islami cihad
ortadoğu
roket
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İsrail’in, Filistin’in Gazze Şeridi’ne 2 gündür devam eden saldırının ardından, Filistin İslami Cihad Örgütü'ne bağlı Kudüs Tugayları’nın bu akşam İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı. RT Arapça ekibi, Gazze Şeridi’nden İsrail’in Tel Aviv, Aşdod, Aşkelon, Sderot şehirlerine atılan roketleri görüntüledi.İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon), Aşdod, Sderot kentlerinde ve bazı yerleşim yerlerinde saldırı sirenleri çaldı.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında yaralı sayısının 140’a yükseldiğini duyurdu.Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir fabrikaya ve Askalan (Aşkelon) kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi. İsrail basınındaki haberlere göre, iki olayda da roketlerin maddi hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı bildirildi.Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e uzun menzilli füzelerle saldırıRT Arapça, Kudüs Tugayları'nın, Aşdod, Aşkelon ve Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/fransa-gazzedeki-gerilimden-endise-duyuyoruz-1059603075.html
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filistin, islami cihad, ortadoğu, roket

Gazze Şeridi'nden İsrail’e roket saldırısı

22:51 06.08.2022 (güncellendi: 00:18 07.08.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSİsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, akşam saatlerinde İsrail'in güneyindeki ve merkezindeki şehirlere doğru bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı.
İsrail’in, Filistin’in Gazze Şeridi’ne 2 gündür devam eden saldırının ardından, Filistin İslami Cihad Örgütü'ne bağlı Kudüs Tugayları’nın bu akşam İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı.
RT Arapça ekibi, Gazze Şeridi’nden İsrail’in Tel Aviv, Aşdod, Aşkelon, Sderot şehirlerine atılan roketleri görüntüledi.
İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon), Aşdod, Sderot kentlerinde ve bazı yerleşim yerlerinde saldırı sirenleri çaldı.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında yaralı sayısının 140’a yükseldiğini duyurdu.
Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir fabrikaya ve Askalan (Aşkelon) kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi. İsrail basınındaki haberlere göre, iki olayda da roketlerin maddi hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı bildirildi.

Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e uzun menzilli füzelerle saldırı

RT Arapça, Kudüs Tugayları'nın, Aşdod, Aşkelon ve Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediğini aktardı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
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