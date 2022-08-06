https://tr.sputniknews.com/20220806/filistinden-israile-roket-saldirisi-1059603325.html

Gazze Şeridi'nden İsrail’e roket saldırısı

Gazze Şeridi'nden İsrail’e roket saldırısı

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, akşam saatlerinde İsrail'in güneyindeki ve merkezindeki şehirlere doğru bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T22:51+0300

2022-08-06T22:51+0300

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dünya

filistin

islami cihad

ortadoğu

roket

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İsrail’in, Filistin’in Gazze Şeridi’ne 2 gündür devam eden saldırının ardından, Filistin İslami Cihad Örgütü'ne bağlı Kudüs Tugayları’nın bu akşam İsrail’e roket saldırısı başlattığı açıklandı. RT Arapça ekibi, Gazze Şeridi’nden İsrail’in Tel Aviv, Aşdod, Aşkelon, Sderot şehirlerine atılan roketleri görüntüledi.İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon), Aşdod, Sderot kentlerinde ve bazı yerleşim yerlerinde saldırı sirenleri çaldı.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarında yaralı sayısının 140’a yükseldiğini duyurdu.Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir fabrikaya ve Askalan (Aşkelon) kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi. İsrail basınındaki haberlere göre, iki olayda da roketlerin maddi hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı bildirildi.Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e uzun menzilli füzelerle saldırıRT Arapça, Kudüs Tugayları'nın, Aşdod, Aşkelon ve Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlediğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220806/fransa-gazzedeki-gerilimden-endise-duyuyoruz-1059603075.html

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