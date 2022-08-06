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https://tr.sputniknews.com/20220806/fransa-gazzedeki-gerilimden-endise-duyuyoruz-1059603075.html
Fransa: Gazze'deki gerilimden endişe duyuyoruz
Fransa: Gazze'deki gerilimden endişe duyuyoruz
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki artan gerilimden endişe duyduklarını bildirdi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T22:20+0300
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dünya
fransa dışişleri bakanlığı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan gerilime değinildi.Açıklamada, Fransa'nın, Gazze'de devam eden gerilim karşısında endişe duyduğu ve Filistin tarafındaki sivil ölümleri esefle karşıladığı vurgulandı.İsrail'e yönelik roket atışlarının kınandığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı yinelendi.Olası yeni bir gerilimde ilk olarak sivil halkın etkileneceğine işaret edilen açıklamada, Fransa, tarafları yeni bir gerilimi önlemek adına kendini dizginlemeye çağırdı.Açıklamada, Fransa'nın tüm tarafların üzerine düşen, sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka uyma yükümlüklerini hatırlattığı kaydedildi.Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış, onur ve güven içinde yaşama hakkı olduğuna, kalıcı ve adil bir barış için siyasi iradenin gerekliliğine değinildi.
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fransa dışişleri bakanlığı

Fransa: Gazze'deki gerilimden endişe duyuyoruz

22:20 06.08.2022 (güncellendi: 22:27 06.08.2022)
© AAİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki artan gerilimden endişe duyduklarını bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan gerilime değinildi.
Açıklamada, Fransa'nın, Gazze'de devam eden gerilim karşısında endişe duyduğu ve Filistin tarafındaki sivil ölümleri esefle karşıladığı vurgulandı.
İsrail'e yönelik roket atışlarının kınandığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı yinelendi.
Olası yeni bir gerilimde ilk olarak sivil halkın etkileneceğine işaret edilen açıklamada, Fransa, tarafları yeni bir gerilimi önlemek adına kendini dizginlemeye çağırdı.
Açıklamada, Fransa'nın tüm tarafların üzerine düşen, sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka uyma yükümlüklerini hatırlattığı kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış, onur ve güven içinde yaşama hakkı olduğuna, kalıcı ve adil bir barış için siyasi iradenin gerekliliğine değinildi.
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