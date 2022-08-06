https://tr.sputniknews.com/20220806/gidada-hile-yapan-8-bini-askin-isletmeye-1135-milyon-tllik-ceza-1059582738.html

Gıdada hile yapan 8 bini aşkın işletmeye 113.5 milyon TL’lik ceza

Gıdada hile yapan 8 bini aşkın işletmeye 113.5 milyon TL’lik ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 7 aylık döneminde büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T12:24+0300

2022-08-06T12:24+0300

2022-08-06T12:24+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

para cezası

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince 2022’nin 7 aylık döneminde, ülke genelinde 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi.Bu kontrollerde büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı.24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.GIDA İHBAR HATTINA 90 BİN BAŞVURUGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘ALO 174 Gıda Hattı’na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı.Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı.Başvuruların 6 bin 728i hijyen yetersizliği, 5 bin 415i et ve et ürünleri, 3 bin 368i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı.Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 2021 yılında yapılan 1 milyon 378 bin 185 gıda denetiminde ise 14 bin 353 firmaya 157 milyon 71 bin 469 TL para cezası uygulandığı, 146 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız” dedi.

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tarım ve orman bakanlığı, para cezası