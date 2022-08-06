https://tr.sputniknews.com/20220806/hakemligi-birakan-cuneyt-cakir-bundan-sonra-da-turk-hakemligine-katki-icin-calisacagim-1059570981.html

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine katkıda bulunmak için çalışacağım

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine katkıda bulunmak için çalışacağım

Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T00:17+0300

2022-08-06T00:17+0300

2022-08-06T00:17+0300

spor

cüneyt çakır

hakem

mhk

türkiye futbol federasyonu (tff)

istifa

kariyer

futbol

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Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim" ifadelerini kullandı.Türk milletinin dualarını her zaman hissettiğini ve bunun kendisine güç verdiğini dile getiren Çakır, şu görüşlerini aktardı:

https://tr.sputniknews.com/20220804/cuneyt-cakir-hakemligi-birakti--1059524035.html

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cüneyt çakır, hakem, mhk, türkiye futbol federasyonu (tff), istifa, kariyer, futbol