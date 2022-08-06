Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220806/hakemligi-birakan-cuneyt-cakir-bundan-sonra-da-turk-hakemligine-katki-icin-calisacagim-1059570981.html
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine katkıda bulunmak için çalışacağım
Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine katkıda bulunmak için çalışacağım
Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T00:17+0300
2022-08-06T00:17+0300
spor
cüneyt çakır
hakem
mhk
türkiye futbol federasyonu (tff)
istifa
kariyer
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70f8fdd2386ec7442bb0ddccee50e21d.jpg
Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim" ifadelerini kullandı.Türk milletinin dualarını her zaman hissettiğini ve bunun kendisine güç verdiğini dile getiren Çakır, şu görüşlerini aktardı:
https://tr.sputniknews.com/20220804/cuneyt-cakir-hakemligi-birakti--1059524035.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843443_200:0:1160:720_1920x0_80_0_0_850884b35ccfa2511b718d98cd75adc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cüneyt çakır, hakem, mhk, türkiye futbol federasyonu (tff), istifa, kariyer, futbol

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır: Bundan sonra da Türk hakemliğine katkıda bulunmak için çalışacağım

00:17 06.08.2022
© İHACüneyt Çakır
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Hakemlik kariyerini noktalayan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem eğitmeni olarak görevlendirilen Cüneyt Çakır, bir teşekkür mesajı yayımladı.
Cüneyt Çakır, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Dile kolay, bu 28 yılın her anı çok kıymetliydi. İlk çıktığım amatör müsabakadan son çıktığım en üst düzey müsabakaya kadar hepsine aynı ciddiyetle yaklaştım. Çok çalıştım, çok emek verdim" ifadelerini kullandı.
Türk milletinin dualarını her zaman hissettiğini ve bunun kendisine güç verdiğini dile getiren Çakır, şu görüşlerini aktardı:
"Türk futbol hakemliğinin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana. Gösterilen teveccühe, sevgi mesajlarına minnettarım. Türk hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum. Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım. Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana."
Cüneyt Çakır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
SPOR
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
4 Ağustos, 23:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала