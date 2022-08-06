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Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hatay
orman
orman yangını
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Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.Yangına müdahale ediliyor.
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hatay, orman, orman yangını, yangın

Hatay'da orman yangını

00:13 06.08.2022
© İHAHatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© İHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.
Yangına müdahale ediliyor.
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