https://tr.sputniknews.com/20220806/hatayda-orman-yangini-1059570699.html

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T00:13+0300

2022-08-06T00:13+0300

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türkiye

hatay

orman

orman yangını

yangın

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Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.Yangına müdahale ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220805/ogm-6-aylik-faaliyet-raporunu-acikladi-1-yangin-sondurme-ucagi-ve-4-helikopter-alinamadi-1059552534.html

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