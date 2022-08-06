https://tr.sputniknews.com/20220806/hatayda-orman-yangini-1059570699.html
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T00:13+0300
2022-08-06T00:13+0300
2022-08-06T00:13+0300
türkiye
hatay
orman
orman yangını
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059570780_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_789fbbd78d6976ddc53c9960ea559193.jpg
Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.Yangına müdahale ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/ogm-6-aylik-faaliyet-raporunu-acikladi-1-yangin-sondurme-ucagi-ve-4-helikopter-alinamadi-1059552534.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059570780_153:0:1017:648_1920x0_80_0_0_ee01e98d2f25cb62e7d8ccdc5fa7ec8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, orman, orman yangını, yangın
Hatay'da orman yangını
Abone ol
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay Samandağ'da İkiz Köprü mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.
Yangına müdahale ediliyor.