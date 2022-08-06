https://tr.sputniknews.com/20220806/hazine-temmuzda-rekor-acik-verdi-1059574117.html
Hazine Temmuz'da rekor açık verdi
Hazine Temmuz'da rekor açık verdi
Hazine nakit dengesi temmuzda 92 milyar 845 milyon lira ile rekor nakit açığı verdi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T02:03+0300
2022-08-06T02:03+0300
2022-08-06T02:07+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 175 milyar 954 milyon lira, nakit giderleri 269 milyar 899 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri 1 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı.Faiz dışı giderler 253 milyar 407 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 492 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 77 milyar 453 milyon lira açık verdi.Temmuz ayında nakit dengesinde, 92 milyar 845 milyon liralık açık oluştu.Temmuz ayında 92 milyar 845 milyon lira ile rekor nakit açığı verilirken, Temmuz'da faiz dışı nakit açığı da 77.5 milyar lira olarak gerçekleşti.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 666 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 205 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 43 milyar 462 milyon lira azalış görüldü.
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hazine ve maliye bakanlığı
Hazine Temmuz'da rekor açık verdi
02:03 06.08.2022 (güncellendi: 02:07 06.08.2022) Abone ol
Hazine nakit dengesi temmuzda 92 milyar 845 milyon lira ile rekor nakit açığı verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 175 milyar 954 milyon lira, nakit giderleri 269 milyar 899 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri 1 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı.
Faiz dışı giderler 253 milyar 407 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 492 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 77 milyar 453 milyon lira açık verdi.
Temmuz ayında nakit dengesinde, 92 milyar 845 milyon liralık açık oluştu.
Temmuz ayında 92 milyar 845 milyon lira ile rekor nakit açığı verilirken, Temmuz'da faiz dışı nakit açığı da 77.5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 666 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 205 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 43 milyar 462 milyon lira azalış görüldü.