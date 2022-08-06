Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220806/hemsirenin-burnunu-kiran-hasta-yakini-2-kez-gozaltina-alinip-serbest-birakildiktan-sonra-tutuklandi-1059588381.html
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T15:34+0300
2022-08-06T15:35+0300
türkiye
hemşire
burun
hasta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059588237_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5c8f6a16ddafc057f42416ceb28114cb.jpg
Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurtdışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059588237_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_39f3dc3154038fcc1ed6807cd10fb72d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hemşire, burun, hasta

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı

15:34 06.08.2022 (güncellendi: 15:35 06.08.2022)
© DHAHemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.
Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.
Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olgun, yurtdışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала