https://tr.sputniknews.com/20220806/hemsirenin-burnunu-kiran-hasta-yakini-2-kez-gozaltina-alinip-serbest-birakildiktan-sonra-tutuklandi-1059588381.html
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T15:34+0300
2022-08-06T15:34+0300
2022-08-06T15:35+0300
türkiye
hemşire
burun
hasta
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Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurtdışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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hemşire, burun, hasta
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı
15:34 06.08.2022 (güncellendi: 15:35 06.08.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.
Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.
Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olgun, yurtdışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.