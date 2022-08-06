https://tr.sputniknews.com/20220806/hemsirenin-burnunu-kiran-hasta-yakini-2-kez-gozaltina-alinip-serbest-birakildiktan-sonra-tutuklandi-1059588381.html

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı

Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hasta babasına müdahale edilmediği iddiasıyla hemşire Önder Gürel'e kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T15:34+0300

2022-08-06T15:34+0300

2022-08-06T15:35+0300

türkiye

hemşire

burun

hasta

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Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı. Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı. Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olgun, yurtdışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.Dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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hemşire, burun, hasta