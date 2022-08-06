https://tr.sputniknews.com/20220806/ibb-baskani-imamoglu-artvine-gitti-1059591568.html

İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'e gitti

İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'e gitti

Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T17:31+0300

2022-08-06T17:31+0300

2022-08-06T17:37+0300

türkiye

ibb

artvin

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e gitti..İlk olarak Artvin Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, Başkan Elçin'le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:İmamoğlu'na temas ve ziyaretleri esnasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber eşlik etti.

türkiye

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ibb, artvin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu