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İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'e gitti
İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'e gitti
Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T17:31+0300
2022-08-06T17:37+0300
türkiye
ibb
artvin
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e gitti..İlk olarak Artvin Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, Başkan Elçin'le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:İmamoğlu'na temas ve ziyaretleri esnasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber eşlik etti.
türkiye
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ibb, artvin, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu, Artvin'e gitti

17:31 06.08.2022 (güncellendi: 17:37 06.08.2022)
© AAArtvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,(soldan 3) bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin (soldan 2) ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı.
Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,(soldan 3) bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin (soldan 2) ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AA
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Artvin'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin'e gitti..
İlk olarak Artvin Belediyesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, Başkan Elçin'le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.
İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:
"Balıklı Rum Hastanesi hafta içinde kötü bir yangın geçirdi. Yangın günü oradaydım. Dün de heyetimizi yolladım. Genel Sekreter'imiz ve yardımcılarını. Hasar tespitleri yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına yaklaşık 150 yıldır şifa dağıtan böyle bir merkezin varlığına katkı sunma adına hazır olduğumuzu bütçemizle ve bütün katkılarımızla hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. Başhekimle görüşmüştüm, bugün de vakfın başkanı beni aradı. Kendisiyle aynı duygularımı paylaştım. Hafta içi bir görüşme yapacağız. Üzerimize hangi vazife düşüyorsa da yerine getireceğiz. Büyük geçmiş olsun. Can kaybı olmaması hepimizin en çok sevindiği şey."
İmamoğlu'na temas ve ziyaretleri esnasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber eşlik etti.
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