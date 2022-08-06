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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Bir deliyi başımıza saldılar
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Bir deliyi başımıza saldılar
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriye'deki briket evler için valiliklerden ödenek istendiği iddiasına yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T20:10+0300
2022-08-06T20:10+0300
2022-08-06T20:10+0300
türkiye
ismail çataklı
ümit özdağ
suriye
briket ev
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın valiliklere yazı yollanarak Suriye'de yapılan briket evler için il bütçelerinden kaynak istendiği iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi."Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" ifadelerini kullanan Çataklı, Ordu Valiliği'nin cevabını paylaştı.Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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ismail çataklı, ümit özdağ, suriye, briket ev
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Bir deliyi başımıza saldılar
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriye'deki briket evler için valiliklerden ödenek istendiği iddiasına yanıt veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bir deliyi başımıza saldılar" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın valiliklere yazı yollanarak Suriye'de yapılan briket evler için il bütçelerinden kaynak istendiği iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.
"Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı" ifadelerini kullanan Çataklı, Ordu Valiliği'nin cevabını paylaştı.
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu iddia tamimiyle gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur."