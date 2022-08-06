İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a: Bir deliyi başımıza saldılar

"Bu iddia tamimiyle gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, 2020 yılında 35 briket yapımı için ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız toplam 210 bin TL bağış ile katkıda bulunmuştur."