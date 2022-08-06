https://tr.sputniknews.com/20220806/icisleri-bakani-soylu-totobo-isimli-yasadisi-bahis-cetesi-cokertildi-1059580273.html
İçişleri Bakanı Soylu: TOTOBO isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Soylu: TOTOBO isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T10:34+0300
2022-08-06T10:34+0300
2022-08-06T10:34+0300
türkiye
süleyman soylu
bahis
çete
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, bahis, çete
İçişleri Bakanı Soylu: TOTOBO isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.