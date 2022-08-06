https://tr.sputniknews.com/20220806/icisleri-bakani-soylu-totobo-isimli-yasadisi-bahis-cetesi-cokertildi-1059580273.html

İçişleri Bakanı Soylu: TOTOBO isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu: TOTOBO isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 8 aylık takip sonucu "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildiğini bildirdi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T10:34+0300

2022-08-06T10:34+0300

2022-08-06T10:34+0300

türkiye

süleyman soylu

bahis

çete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6b193309e346cf4fbedc1631351f9003.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyetinin 8 aylık takibi sonucunda 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.Soylu, "Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süleyman soylu, bahis, çete