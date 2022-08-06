https://tr.sputniknews.com/20220806/icisleri-bakanligi-teror-orgutunden-kacan-3-terorist-ikna-yoluyla-teslim-oldu-1059571099.html

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 PKK mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl ikna yoluyla teslim olan PKK'lıların sayısı 68'e yükseldi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T00:19+0300

2022-08-06T00:19+0300

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türkiye

pkk

içişleri bakanlığı

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PKK'dan kaçan 3 kişinin ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Bakanlığımızın koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi."

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pkk, içişleri bakanlığı