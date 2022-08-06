https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-filistin-islami-cihad-komutani-mansur-hava-saldirisinda-olduruldu-1059603980.html
İsrail: Filistin İslami Cihad komutanı Mansur hava saldırısında öldürüldü
İsrail: Filistin İslami Cihad komutanı Mansur hava saldırısında öldürüldü
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bildirilirken İsrail, İslami... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T23:17+0300
2022-08-06T23:17+0300
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İsrail ordusu, iç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le düzenledikleri ortak bir operasyonla İslami Cihad Hareketi’nin komutanı ve en önde gelen liderlerinden biri olan Halid Mansur'un öldürüldüğünü duyurdu.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini ifade etti.Mansur'un dün Gazze'de öldürülen Taysir Cebari'nin güney Gazze'deki örgüt içi mevkidaşı olduğu belirtildi.İsrail sınırına anti-tank güdümlü füze saldırısı düzenlemeyi planladığı belirtilen Mansur'un, daha önce İsrail'e düzenlenen pek çok roket saldırısının sorumlusu olduğu kaydedildi.Öte yandan, İsrail'in Refah'ın eş-Şaut mülteci kampında bir binaya düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının bölgede büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.Olay yerine çok sayıda sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gittiği bildirildi. Henüz yaralıların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak yerel basında 40 kadar yaralı olduğu yönünde haberler yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220806/israilin-gazze-seridine-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-11e-yukseldi-1059581163.html
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İsrail: Filistin İslami Cihad komutanı Mansur hava saldırısında öldürüldü
23:17 06.08.2022 (güncellendi: 23:37 06.08.2022) Abone ol
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bildirilirken İsrail, İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, iç İstihbarat Servisi Şin-Bet'le düzenledikleri ortak bir operasyonla İslami Cihad Hareketi’nin komutanı ve en önde gelen liderlerinden biri olan Halid Mansur'un öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini ifade etti.
Mansur'un dün Gazze'de öldürülen Taysir Cebari'nin güney Gazze'deki örgüt içi mevkidaşı olduğu belirtildi.
İsrail sınırına anti-tank güdümlü füze saldırısı düzenlemeyi planladığı belirtilen Mansur'un, daha önce İsrail'e düzenlenen pek çok roket saldırısının sorumlusu olduğu kaydedildi.
Öte yandan, İsrail'in Refah'ın eş-Şaut mülteci kampında bir binaya düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının bölgede büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gittiği bildirildi. Henüz yaralıların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak yerel basında 40 kadar yaralı olduğu yönünde haberler yer aldı.