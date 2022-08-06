Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-ordusu-gazzeye-tank-ve-zirhli-birliklerle-saldirdigini-acikladi-1059592285.html
İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı
İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridinde İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle bu sabahtan itibaren 7 ayrı noktayı tank ve zırhlı birlikleriyle... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T17:45+0300
2022-08-06T17:55+0300
dünya
ortadoğu
israil
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104231/62/1042316226_0:108:3079:1840_1920x0_80_0_0_84977f3907f3a242a67cd5bc62127dfc.jpg
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, helikopterlerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.Ordu, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler, Han Yunus'ta bir askeri depo, Gazze merkezde bir askeri eğitim merkezi ve mühimmat depoyu" vurduğunu duyurdu. İsrail ordusunun saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı bu sabahtan itibaren İslami Cihad'a ait 7 noktanın hedef alındığı belirtildi.İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuyor.Gazze'den 60 füze fırlatıldıFilistinli direniş örgütü İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi çevresi ve İsrail'deki Askalan, Aşdod, Birusseba ve Tel Aviv gibi büyük şehirlere doğru bu sabah itibarıyla 60 füze atıldığını duyurdu.Açıklamada, füzelerin İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık fırlatıldığı vurgulandı.İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in merkezindeki Modiin ve Beit Hashmonai bölgelerinde saldırı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Söz konusu bölgelerde saldırı uyarı sirenlerinin çalması, çatışmanın menzilinin arttığı şeklinde değerlendirildi.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı aktarıldı.İsrail'in dünkü saldırılarında, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220806/abd-ve-israil-savunma-bakanlari-gazze-seridine-yonelik-saldirilari-gorustu-1059575491.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104231/62/1042316226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd012512fea3dd64b63b394104361629.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, israil, füze

İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

17:45 06.08.2022 (güncellendi: 17:55 06.08.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZİsrail ordusu-füze
İsrail ordusu-füze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
Abone olTelegram
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridinde İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle bu sabahtan itibaren 7 ayrı noktayı tank ve zırhlı birlikleriyle vurduğunu açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, helikopterlerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.
Ordu, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler, Han Yunus'ta bir askeri depo, Gazze merkezde bir askeri eğitim merkezi ve mühimmat depoyu" vurduğunu duyurdu. İsrail ordusunun saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı bu sabahtan itibaren İslami Cihad'a ait 7 noktanın hedef alındığı belirtildi.
İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.
Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuyor.

Gazze'den 60 füze fırlatıldı

Filistinli direniş örgütü İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi çevresi ve İsrail'deki Askalan, Aşdod, Birusseba ve Tel Aviv gibi büyük şehirlere doğru bu sabah itibarıyla 60 füze atıldığını duyurdu.
Açıklamada, füzelerin İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık fırlatıldığı vurgulandı.
İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in merkezindeki Modiin ve Beit Hashmonai bölgelerinde saldırı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Söz konusu bölgelerde saldırı uyarı sirenlerinin çalması, çatışmanın menzilinin arttığı şeklinde değerlendirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in dünkü saldırılarında, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.
Filistin - Gazze - İsrail - hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
DÜNYA
ABD ve İsrail savunma bakanları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları görüştü
02:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала