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https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-savunma-bakani-gantz-islami-cihadin-yurt-disindaki-yoneticileri-de-bedel-odeyecek-1059600999.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek
İsrail Savunma Bakanı Gantz: İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketinin yurt dışındaki yöneticilerinin de "bedel ödeyeceklerini" ifade ederek tehdit etti. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın "İslami Cihad Hareketinin yurt dışında yaşayan yöneticileri de aynı şekilde bedel ödeyecek" ifadelerine yer verildi.Gantz ayrıca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik birimlerine "İslami Cihad Hareketine büyük zarar verilmesi ve (İsrail'in güneyinde) sükunetin sağlanması" emrini verdiğini ifade etti.İsrail medyasında bu sabah yer alan haberlerde de, Gantz'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine yönelik saldırılara devam etme talimatı verdiği belirtilmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyorİsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-ordusu-gazzeden-449-roket-atildi-1059600802.html
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benny gantz, israil, benny gantz, filistin

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek

21:16 06.08.2022 (güncellendi: 21:25 06.08.2022)
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© REUTERS / Corinna Kern
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketinin yurt dışındaki yöneticilerinin de "bedel ödeyeceklerini" ifade ederek tehdit etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın "İslami Cihad Hareketinin yurt dışında yaşayan yöneticileri de aynı şekilde bedel ödeyecek" ifadelerine yer verildi.
Gantz ayrıca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik birimlerine "İslami Cihad Hareketine büyük zarar verilmesi ve (İsrail'in güneyinde) sükunetin sağlanması" emrini verdiğini ifade etti.
İsrail medyasında bu sabah yer alan haberlerde de, Gantz'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine yönelik saldırılara devam etme talimatı verdiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
DÜNYA
İsrail ordusu: Gazze'den 449 roket atıldı
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