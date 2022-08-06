https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-savunma-bakani-gantz-islami-cihadin-yurt-disindaki-yoneticileri-de-bedel-odeyecek-1059600999.html

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Gantz: İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketinin yurt dışındaki yöneticilerinin de "bedel ödeyeceklerini" ifade ederek tehdit etti. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T21:16+0300

2022-08-06T21:16+0300

2022-08-06T21:25+0300

dünya

benny gantz

israil

benny gantz

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın "İslami Cihad Hareketinin yurt dışında yaşayan yöneticileri de aynı şekilde bedel ödeyecek" ifadelerine yer verildi.Gantz ayrıca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik birimlerine "İslami Cihad Hareketine büyük zarar verilmesi ve (İsrail'in güneyinde) sükunetin sağlanması" emrini verdiğini ifade etti.İsrail medyasında bu sabah yer alan haberlerde de, Gantz'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine yönelik saldırılara devam etme talimatı verdiği belirtilmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyorİsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220806/israil-ordusu-gazzeden-449-roket-atildi-1059600802.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benny gantz, israil, benny gantz, filistin