https://tr.sputniknews.com/20220806/israilin-gazze-seridine-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-11e-yukseldi-1059581163.html

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T12:17+0300

2022-08-06T12:17+0300

2022-08-06T12:17+0300

dünya

israil

gazze şeridi

saldırı

filistin

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Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

israil

gazze şeridi

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israil, gazze şeridi, saldırı, filistin