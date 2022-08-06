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https://tr.sputniknews.com/20220806/israilin-gazze-seridine-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-11e-yukseldi-1059581163.html
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T12:17+0300
2022-08-06T12:17+0300
dünya
israil
gazze şeridi
saldırı
filistin
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Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
israil
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israil, gazze şeridi, saldırı, filistin

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

12:17 06.08.2022
© Sputnik / Ajwad Jradatİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Sputnik / Ajwad Jradat
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıda hayatını kaybedenlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, bu sabah düzenlenen saldırılarda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
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