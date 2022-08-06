https://tr.sputniknews.com/20220806/istanbul-bogazinda-2-gemi-carpisti-1059578736.html
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı
İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T09:29+0300
2022-08-06T09:29+0300
2022-08-06T09:29+0300
türkiye
istanbul boğazı
çarpışma
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İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildi.Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi fark ederk iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
türkiye
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istanbul boğazı, çarpışma
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı
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İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildi.
Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.
Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi fark ederk iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.
Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.