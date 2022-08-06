https://tr.sputniknews.com/20220806/istanbul-bogazinda-2-gemi-carpisti-calisanlar-arada-kalmaktan-son-anda-kurtuldu-1059577690.html
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı: Çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı: Çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T05:24+0300
2022-08-06T05:24+0300
2022-08-06T05:24+0300
türkiye
istanbul
boğaz
gemi
kaza
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildiBu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi görünce neye uğradıklarını şaşırırken, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220805/navistar-isimli-misir-yuklu-ikinci-gemi-odessadan--yola-cikti--1059532795.html
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İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı: Çalışanlar arada kalmaktan son anda kurtuldu
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İstanbul Ahırkapı mevkiinde 2 gemi çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, gemiye erzak yükleyen çalışanların iki gemi arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildi
Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.
Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi görünce neye uğradıklarını şaşırırken, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.
Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.