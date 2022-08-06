https://tr.sputniknews.com/20220806/istanbulda-toplu-balik-olumleri-inceleme-baslatildi-1059581096.html

İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İSKİ ekiplerinin... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T11:29+0300

2022-08-06T11:29+0300

2022-08-06T11:29+0300

yaşam

istanbul

balık

alibeyköy

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İstanbul'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.

istanbul

alibeyköy

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istanbul, balık, alibeyköy