https://tr.sputniknews.com/20220806/istanbulda-toplu-balik-olumleri-inceleme-baslatildi-1059581096.html
İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İSKİ ekiplerinin... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T11:29+0300
2022-08-06T11:29+0300
2022-08-06T11:29+0300
yaşam
istanbul
balık
alibeyköy
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İstanbul'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.
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alibeyköy
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istanbul, balık, alibeyköy
İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
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Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İSKİ ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürüyor.
İstanbul'da Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı.
Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.
Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.
Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.
Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.