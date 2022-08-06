https://tr.sputniknews.com/20220806/isyerleri-vatandasa-20-yil-vadeyle-satilacak-1059578350.html

İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak

İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak

'Sosyal Konut Projesi' kapsamında farklı illerde küçük ve orta ölçekli işletmeler ile tesisler inşa edilecek ve vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak. 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T07:11+0300

2022-08-06T07:11+0300

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türkiye

toki

işyeri

konut

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Sabah'ta yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak. Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor. Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.KONUT, ARSA, İŞYERİ HAMLESİ SÜREKLİ OLACAKGeçen günlerde sosyal konut, Hazine arazileri ve ticari üniteleri uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" dedi. Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.ÜRETİMİ ARTIRACAKEylülde Başkan Erdoğan tarafından tüm detayların paylaşılacağı proje kapsamında, özellikle yapılacak rekor sayıdaki sosyal konutlar için vatandaşın erişilebilir şartlarda kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor. Altyapılı arsa satışı projesinde de hiç evi olmayan vatandaşa kendi istediği gibi ev yapma imkanı yine uygun ödeme koşullarıyla sağlanması planlanıyor. Esnafa 20 yıl vadeli satılacak işyerinde de üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

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toki, işyeri, konut