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İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Ölü sayısı 94'e yükseldi
İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Ölü sayısı 94'e yükseldi
İtalya'da yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirildi. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T15:30+0300
2022-08-06T15:30+0300
dünya
italya
batı nil virüsü
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İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV’ye yakalananların sayısı 94'e çıktı. Bulaşma düzeyinin önceki haftalara göre geçen hafta iki kattan fazla arttığı ifade edildi.Vakaların ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde görüldüğü, 33 vaka ile Veneto bölgesinin başı çektiği kaydedildi.BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Batı Nil VirüsüÇoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü’nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.
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italya, batı nil virüsü

İtalya'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor: Ölü sayısı 94'e yükseldi

15:30 06.08.2022
© Fotoğraf : PixabaySivrisinek
Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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İtalya'da yaz başından bu yana kaydedilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakalarının sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamaya göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan enfeksiyon hastalığı olan BNV’ye yakalananların sayısı 94'e çıktı. Bulaşma düzeyinin önceki haftalara göre geçen hafta iki kattan fazla arttığı ifade edildi.
Vakaların ağırlıklı olarak kuzey bölgelerinde görüldüğü, 33 vaka ile Veneto bölgesinin başı çektiği kaydedildi.

BNV sebebiyle şu ana kadar ülke genelinde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Nil Virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü’nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.
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