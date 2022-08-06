https://tr.sputniknews.com/20220806/iyi-partili-dervisoglu-476-davadan-vazgeciyorum-1059571466.html
İYİ Partili Dervişoğlu: 476 davadan vazgeçiyorum
İYİ Partili Dervişoğlu: 476 davadan vazgeçiyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kendisine "hakaret" edildiği gerekçesiyle yaptığı tüm şikayetlerden ve açtığı 476 davadan vazgeçtiğini duyurdu. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T00:28+0300
2022-08-06T00:28+0300
2022-08-06T00:31+0300
türkiye
müsavat dervişoğlu
iyi parti
dava
hakaret
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden şahsına yapılmış hakaretlerden dolayı açtığı davalardan ve şikayetlerden vazgeçtiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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müsavat dervişoğlu, iyi parti, dava, hakaret
İYİ Partili Dervişoğlu: 476 davadan vazgeçiyorum
00:28 06.08.2022 (güncellendi: 00:31 06.08.2022) Abone ol
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kendisine "hakaret" edildiği gerekçesiyle yaptığı tüm şikayetlerden ve açtığı 476 davadan vazgeçtiğini duyurdu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden şahsına yapılmış hakaretlerden dolayı açtığı davalardan ve şikayetlerden vazgeçtiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Sosyal medya üzerinden şahsıma yapılmış hakaretlerden dolayı, avukatlarım aracılığı ile talimatımla yapılmış tüm şikayetlerden ve adıma açılmış 476 ceza ve tazminat davasından bugün itibariyle vazgeçiyorum. İlgililerin hassasiyetimin ve kararımın sebebini doğru anlamalarını, bundan sonra yapacakları yorum ve paylaşımlarda kullandıkları dili ve üslubu gözden geçirmelerini dilerim.”