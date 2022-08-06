İYİ Partili Dervişoğlu: 476 davadan vazgeçiyorum

“Sosyal medya üzerinden şahsıma yapılmış hakaretlerden dolayı, avukatlarım aracılığı ile talimatımla yapılmış tüm şikayetlerden ve adıma açılmış 476 ceza ve tazminat davasından bugün itibariyle vazgeçiyorum. İlgililerin hassasiyetimin ve kararımın sebebini doğru anlamalarını, bundan sonra yapacakları yorum ve paylaşımlarda kullandıkları dili ve üslubu gözden geçirmelerini dilerim.”