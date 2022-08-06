https://tr.sputniknews.com/20220806/kacak-dag-kecisi-avina-507-bin-800-lira-ceza-1059590749.html
Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza
Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı. 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T17:12+0300
2022-08-06T17:12+0300
2022-08-06T17:12+0300
türkiye
dağ keçisi
adıyaman
gölbaşı
av
av tüfeği
ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.
türkiye
adıyaman
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dağ keçisi, adıyaman, gölbaşı, av, av tüfeği, ceza
Kaçak dağ keçisi avına 507 bin 800 lira ceza
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaçak dağ keçisi avlayan 2 kişiye 507 bin 800 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Harmanlı Beldesi kırsalında 2 kişinin dağ keçisi avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişinin elinde parçalara ayrılmış 2 dağ keçisi buldu.
Kaçak avlanan 2 kişiye toplam 500 bin lira tazminat, 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeğine el kondu.