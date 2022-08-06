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https://tr.sputniknews.com/20220806/kendisini-polis-olarak-tanitip-45-milyon-tllik-dolandiricilik-yapti-kacarken-terminalde-yakalandi-1059572851.html
Kendisini polis olarak tanıtıp 4.5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı, kaçarken terminalde yakalandı
Kendisini polis olarak tanıtıp 4.5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı, kaçarken terminalde yakalandı
Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4.5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan 19... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T01:29+0300
2022-08-06T01:29+0300
türkiye
bursa
mustafakemalpaşa
dolandırıcılık
euro
terminal
tl
emekli
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Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan Akbaş, Almanya’dan emekli Hatice Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hatice Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4.5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan Akbaş'a verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Ü., durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Akbaş'ın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı. Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hasan Akbaş, polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise Hatice Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar Hatice Ü.’ye teslim edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Akbaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220805/kar-payi-vaadiyle-dolandiricilik-sorusturmasinda-4-kisi-tutuklandi--1059529952.html
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bursa, mustafakemalpaşa, dolandırıcılık, euro, terminal, tl, emekli

Kendisini polis olarak tanıtıp 4.5 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptı, kaçarken terminalde yakalandı

01:29 06.08.2022
© DHABursa'da kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4.5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan 19 yaşındaki Hasan Akbaş, kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı. Gözaltına alınan Akbaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4.5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan 19 yaşındaki Hasan Akbaş, kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı. Gözaltına alınan Akbaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© DHA
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Bursa'da kendisini polis olarak tanıtıp terör örgütüne para yardımı yaptığını söylediği Hatice Ü.'den yaklaşık 4.5 milyon TL’lik para ve ziynet eşyası alan 19 yaşındaki Hasan Akbaş, kaçmaya çalışırken terminalde yakalandı. Gözaltına alınan Akbaş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan Hasan Akbaş, Almanya’dan emekli Hatice Ü.’yü arayıp, terör örgütüne yardım ettiğini ve bu durumun düzeltilmesi için para vermesi gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine Hatice Ü., 298 bin 555 TL, 200 bin euro ve yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet eşyası dahil toplam 4.5 milyon TL’yi bulan para ve ziynet eşyalarını Hasan Akbaş'a verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Hatice Ü., durumu polise bildirdi.
Soruşturma başlatan Mustafakemalpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Akbaş'ın para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra terminalden otobüse bindiğini saptadı. Otobüs şoförü ile irtibata geçen ekipler, otobüsün Bozüyük Terminali’nde duracağını belirleyince Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Hasan Akbaş, polis ekiplerince Bozüyük Terminali’nde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin sırt çantasında ise Hatice Ü.’den aldığı para ve ziynet eşyaları bulundu. Bulunan para ve ziynet eşyalar Hatice Ü.’ye teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Akbaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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