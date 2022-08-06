https://tr.sputniknews.com/20220806/kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-bunda-ne-hak-var-ne-hukuk-1059592716.html

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunda ne hak var ne hukuk

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunda ne hak var ne hukuk

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS açıklamasına "Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T18:07+0300

2022-08-06T18:07+0300

2022-08-06T18:13+0300

kemal kılıçdaroğlu

kpss

recep tayyip erdoğan

politika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iptal edilen KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk."

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kemal kılıçdaroğlu, kpss, recep tayyip erdoğan