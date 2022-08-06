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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunda ne hak var ne hukuk
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunda ne hak var ne hukuk
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS açıklamasına "Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T18:07+0300
2022-08-06T18:13+0300
kemal kılıçdaroğlu
kpss
recep tayyip erdoğan
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iptal edilen KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk."
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kemal kılıçdaroğlu, kpss, recep tayyip erdoğan

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunda ne hak var ne hukuk

18:07 06.08.2022 (güncellendi: 18:13 06.08.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜLCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - HAKAN GÖNÜL
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS açıklamasına "Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk" cevabını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iptal edilen KPSS ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Erdoğan iptal edilen KPSS ile ilgili "biz orada boşta bulunsak bunu seçime kadar satacaklardı" demiş. Aslında diyor ki, muhalefet bu kadar güçlü olmasaydı, benim çalıntı sınavlar umurumda olmaz. Ama işte seçim kapıda, ben de umursuyor gibi yapıyorum.
Gençler görün ve duyun; bu adam böyle biri, zihni böyle çalışıyor. Bunda ne hak var ne hukuk; ne haram var ne helal... Hiçbir şey yok. Sadece büyük bir boşluk."
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