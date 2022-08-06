https://tr.sputniknews.com/20220806/kpssye-cifte-sorusturma-uc-soru-birebir-10-soru-benzer-1059580413.html

KPSS'ye çifte soruşturma: Üç soru birebir, 10 soru benzer

KPSS'ye çifte soruşturma: Üç soru birebir, 10 soru benzer

KPSS’deki sızıntı iddiaları üzerine iki koldan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, kitapçıklar için bilirkişi görevlendirirken yapılan ilk... 06.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-06T10:35+0300

2022-08-06T10:35+0300

2022-08-06T10:35+0300

türkiye

kpss

soruşturma

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KAMU Personel Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) sızıntı iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “sahtecilik”, “kamu aleyhine dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Yediiklim Yayınevi’ne ait 2 adrese yapılan baskında el konan dijital materyaller incelemeye alındı.Testlere el konduMali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, Yediiklim Yayınevi’nin Ostim’deki matbaasında yaptıkları aramalarda el koyduğu, “205 soru bankası, yaprak test, deneme ve diğer yayınlar, 44 harddisk, 5 flash bellek ve 25 CD-DVD”, Karanfil Sokak’taki dershanede ise “37 soru bankası, 110 deneme sınavı test yaprağı, 1 klasör öğrenci listesi, 11 bilgisayarlardan çıkan harddisk ve 11 CD”nin incelenmesine devam ediliyor.Bilirkişi inceliyorYayınevinin deposunda bulunan eski soru ve deneme kitapçıklarından da birer örnek alınarak geriye dönük de inceleme yürütüldüğü bildirildi. Savcılık alınan soru kitapçıklarına ilişkin bilirkişi görevlendirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan ilk incelemelerde, 3 sorunun birebir aynı olduğu belirlendi. Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi. Tespit edilen bu durumun tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.2 ayrı dosya açıldıDevlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma için iki ayrı dosya açıldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik şikâyetler için ayrı bir dosya açtı. Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın ise Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında, hem ÖSYM çalışanları hem de Yediiklim Yayınevi çalışanlarının e-postaları, HTS kayıtları ve para hareketlerinin incelendiği belirtildi. Elde edilecek deliller doğrultusunda, soruşturmanın hangi büro tarafından yürütüleceği netlik kazanacak. Öte yandan ÖSYM, sınav iptalinin ardından yeni KPSS takviminin 17 Eylül’de başlayacağını açıkladı.Raporlar bekleniyorSavcılık, DDK ile ÖSYM’nin ve bilirkişilerin yaptığı incelemenin ardından hazırlayacakları raporu bekliyor. Soruşturmanın bundan sonraki seyrinin ise gelecek raporlar doğrultusunda yürüyeceği belirtildi. Savcılığa sunulacak raporlar doğrultusunda şüpheliler tespit edilecek. Bu arada ÖSYM’nin, Emniyet’in kendileriyle paylaştığı Yediiklim Yayınevi’nde KPSS’ye hazırlanan ve son sınava giren öğrencilerin soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını karşılaştırma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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kpss, soruşturma