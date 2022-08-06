https://tr.sputniknews.com/20220806/macron-kafkasyadaki-son-gelismelere-dair-aliyev-ve-pasinyan-ile-telefonda-gorustu-1059599642.html
Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler... 06.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-06T20:32+0300
2022-08-06T20:32+0300
2022-08-06T20:32+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
ilham aliyev
ermenistan
azerbaycan
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, bu hafta Aliyev ve Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptığı aktarıldı.Açıklamada, Macron'un, son günlerde özellikle Laçin koridorunda meydana gelen "ciddi olaylardan" endişe duyduğunu dile getirdiği kaydedildi.Macron'un gerilimi önlemek ve taraflar arasında müzakerelerin devamının sağlanması için her şeyin yapılması çağrısında bulunduğuna yer verilen açıklamada, "(Macron), 9 Kasım 2020'da ateşkes müzakereleri kapsamında alınan taahhütlere saygı duyulmasının öneminin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Macron'un Güney Kafkasya'daki durumun gidişatını yakından takip ettiği belirtildi.
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fransa, emmanuel macron, ilham aliyev, ermenistan, azerbaycan
Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, bu hafta Aliyev ve Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, Macron'un, son günlerde özellikle Laçin koridorunda meydana gelen "ciddi olaylardan" endişe duyduğunu dile getirdiği kaydedildi.
Macron'un gerilimi önlemek ve taraflar arasında müzakerelerin devamının sağlanması için her şeyin yapılması çağrısında bulunduğuna yer verilen açıklamada, "(Macron), 9 Kasım 2020'da ateşkes müzakereleri kapsamında alınan taahhütlere saygı duyulmasının öneminin altını çizdi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Macron'un Güney Kafkasya'daki durumun gidişatını yakından takip ettiği belirtildi.